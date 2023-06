Wollen William und Kate gar nicht in Prinz Andrews Anwesen ziehen?

Die Pläne von König Charles III. für die Royal Lodge scheinen nicht aufzugehen: Offenbar haben Prinz William und seine Familie gar kein Interesse an einem Umzug in das von Prinz Andrew bewohnte 30-Zimmer-Anwesen.

Wollen Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis gar nicht in die Royal Lodge ziehen?

Der Streit um die Royal Lodge scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein: Gerüchten zufolge möchte König Charles III. (74), dass sein Bruder Prinz Andrew (63) aus dem 38 Millionen teuren Anwesen in Windsor auszieht, damit die Villa für Prinz William (41) und dessen Familie frei wird. Doch offenbar hat sein Sohn keine Absichten, zusammen mit Kate (41) und den drei Kindern in das 30-Zimmer-Anwesen einzuziehen. Eine Quelle verriet , dass William, Kate, George (9), Charlotte (8) und Louis (5) "sehr glücklich" in ihrer aktuellen Residenz Adelaide Cottage seien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das spricht gegen den Umzug der Royals

Die fünfköpfige Familie war erst im vergangenen September vom Kensington Palast in London in das Adelaide Cottage in Windsor gezogen. Im Gegenzug zu der mit 30 Zimmern ausgestatteten luxuriösen Royal Lodge verfügt das kleine, süße Adelaide Cottage lediglich über vier Schlafzimmer.

Ein Umzug der Familie in das Anwesen, das derzeit noch von dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew bewohnt wird, könnte zudem für König Charles ein kostspieliges Sicherheitsproblem darstellen. Denn die Royal Lodge liegt außerhalb des Sicherheitsbereichs von Schloss Windsor. Das heißt, es gibt dort einen separaten Sicherheitsdienst, für den König Charles aufkommen muss.

Für die britischen Steuerzahler würde mit einem Umzug von William und Kate eine noch größere finanzielle Belastung einhergehen - etwas, das König Charles Spekulationen zufolge eigentlich unbedingt vermeiden möchte. Das Adelaide Cottage liegt hingegen innerhalb des Sicherheitsbereichs von Schloss Windsor. Das könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass Prinz William und Prinzessin Kate kein erneuter Umzug in den kommenden Monaten bevorsteht.

Kann Prinz Andrew doch bleiben?

Prinz Andrew musste sich 2019 aufgrund seiner angeblichen Verwicklung in den Epstein-Skandal als Mitglied der königlichen Familie aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der Bruder von König Charles bezog die Royal Lodge im Jahr 2002 nach dem Tod von Queen Mum (1992 - 2002).

Er bewohnt die 30 Zimmer zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (63). Sein Mietvertrag für die Villa läuft angeblich erst in 75 Jahren aus. Insidern zufolge sei er sich sicher, dass ihn die königliche Familie nicht vor die Tür setzen könne, da sein Name im Mietvertrag mit dem Crown Estate stehe. Zudem übernimmt er Insidern zufolge angeblich diesen Sommer die Kosten für die anstehenden Dach-Reparaturen und weigert sich auch während der Bauarbeiten auszuziehen, aus Angst anschließend nicht mehr zurück zu dürfen.