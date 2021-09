Woher kennt man Roland Heitz und Janina Korn aus dem "Sommerhaus der Stars"?

Janina Korn und Roland Heitz wagen den Sprung ins Trash-TV: Sie sind im "Sommerhaus der Stars" 2021 dabei. Woher kennt man das Paar und was ist über ihr Privatleben bekannt?

Die Schauspieler Roland Heitz (63) und Janina Korn (38) sind den TV-Zuschauern eigentlich aus seriöseren Formaten bekannt - jetzt wollen sie es auch mal im Reality-TV versuchen.

Warum sind Roland Heitz und Janina Korn berühmt?

Woher kennt man die diesjährigen "Sommerhaus"-Bewohner? Von namhaften Stars wie Jana Palaske oder Mola Adebisi bis zu kaum bekannten Reality-TV-Teilnehmern ist gefühlt jeder Promistatus im Haus vertreten. Zu den "seriöseren" Promis im Haus gehören auch Janina Korn und Roland Heitz.

Was hat Roland Heitz nach der "Schwarzwaldklinik" gemacht?

Roland Heitz hatte seinen Durchbruch als Schauspieler 1987 mit der Rolle des Dr. Schweighardt in der Serie "Die Schwarzwaldklinik". In den folgenden Jahren war er auch in erfolgreichen Seifenopern zu sehen: 1995 spielte er in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" mit, 1999 stand er für "Unter uns" vor der Kamera.

Janina Korn: Tochter von Peter Schilling bei Trash-Show dabei

Janina Korn ist die Tochter des "Neue Deutsche Welle"-Stars Peter Schilling ("Major Tom"). Nach ihrer Ausbildung an der Stage School in Hamburg machte sie sich vor allem als Theaterschauspielerin einen Namen. Auch im Fernsehen trat sie schon oft in Erscheinung, so zum Beispiel in den Serien "Das Duo" oder "Niedrig und Kuhnt". Das Paar stand dieses Jahr auch schon für die Antiquitäten-Show "Bares für Rares" gemeinsam vor der Kamera.

Seit wann sind Roland Heitz und Janina Korn ein Paar?

Roland Heitz musste schon einen schweren Schicksalsschlag verkraften: 2014 starb seine geliebte Ehefrau nach 27 Jahren Ehe. Nach mehreren Jahren als Single funkte es dann bei einem gemeinsamen Essen mit Janina Korn, kennengelernt hatten sie sich bei einer Theateraufführung. Seit gut einem Jahr sind die beiden nun ein Paar, der Altersunterschied spielt für beide keine Rolle. In einem Interview mit " " erklärt Korn, wie geborgen sie sich bei ihrem 26 Jahre älteren Partner fühlt und Heitz schwärmt: "Sie ist meine Traumfrau."