Wo steckt Fürstin Charlène von Monaco? Kein Auftritt zu Alberts Geburtstag

Nach ihrer Rückkehr in den monegassischen Palast hat sich Fürstin Charlène noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Auch auf Instagram herrscht seit Monaten Funkstille. Wo steckt die Ehefrau von Fürst Albert? Lebt sie überhaupt noch im Palast?

Fürstin Charlène ist endlich nach Hause zurückgekehrt. Nach ihrem krankheitsbedingten Aufenthalt in Südafrika und der langen Behandlung in einer Klinik in der Schweiz ist sie am vergangenen Wochenende wieder nach Monaco gekommen. Trotzdem hat sie sich bislang noch nicht öffentlich gezeigt. Ist sie nicht wieder in den Palast gezogen?

Geburtstag von Fürst Albert: Keine Spur von Charlène

Am 14. März feierte Fürst Albert seinen 64. Geburtstag. Zu diesem Anlass spielte das Carabinieri-Orchester eine "Überraschungshommage" für das monegassische Staatsoberhaupt. Zu den Klängen von "Happy Birthday" zeigte sich Albert am Fenster des Palastes - allerdings ohne seine Frau Charlène an seiner Seite.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Keine Glückwünsche für Albert von Fürstin Charlène

Auch auf Instagram hat Fürstin Charlène ihre Funkstille nicht für den Geburtstag ihres Mannes gebrochen. Weder in ihren Beiträgen noch in ihrer Story gratulierte sie dem Fürsten. Ihr letztes Posting auf ihrem Account stammt vom 25. Januar. An diesem Tag feierte sie ihren 44. Geburtstag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ist Fürstin Charlène nicht in den Palast zurückgekehrt?

In der Ehe von Charlène und Albert soll es schon seit längerer Zeit kriseln. Zwar hatte der Fürst vor wenigen Monaten Beziehungsprobleme dementiert, trotzdem halten sich die Gerüchte hartnäckig. Insider vermuten sogar, dass die Fürstin mit ihren Kindern Monaco sogar verlassen wolle, wie das französische Magazin " " im Februar 2022 berichtete.

Bereits vergangenes Jahr soll Charlène aus dem Palast ausgezogen sein. Der britischen " " zufolge habe sie im Januar 2021 - bevor ihre Krankheitsodyssee startete - eine kleine Wohnung über einer Schokoladenfabrik unweit des Fürstenhauses bezogen. Bei ihrer kurzzeitigen Rückkehr nach Monaco im November 2021 war unklar, wo die 44-Jährige wohnt. "Es ist noch nicht sicher, wo sich die Fürstin niederlassen wird", erklärte damals ihre Schwägerin und PR-Managerin Chantell Wittstock.

Palast-Statement zur Rückkehr von Charlène nach Monaco

Trotz ihrer Rückkehr zu ihrer Familie scheint Fürstin Charlène sich noch nicht vollständig erholt zu haben. Wie das amerikanische Magazin " " aus dem offiziellen Palast-Statement zitiert, werde sie ihre "Genesung im Fürstentum mit ihrem Ehemann und ihren Kindern an ihrer Seite" fortsetzen.

Es sei jedoch geplant, dass die Ehefrau von Fürst Albert bald wieder ihre royalen Verpflichtungen aufnehmen werde, sobald es ihre Gesundheit wieder zulasse. Wann sie sich wieder in der Öffentlichkeit zeige und wo sie sich aktuell aufhält, ist bislang jedoch nicht bekannt.