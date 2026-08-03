WM-Gastgeber mit Aus in der Vorrunde: Jauch sucht diese Fußballnationalmannschaften

Welche Antwort ist korrekt? Günther Jauch möchte bei "Wer wird Millionär?" wissen, welche beiden Gastgeber-Länder einer Fußball-Weltmeisterschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind. Wer überstand die Gruppenphase des Turniers nicht?

Mit diesem Fußball-Wissen kann man bei Günther Jauchs "Wer wird Millionär?" so richtig punkten. Der beliebte RTL-Moderator fragt in seinem Quiz-Special nach zwei Ländern, die als Gastgeber einer Weltmeisterschaft schon nach der Gruppenphase das Turnier verlassen mussten. Sind es Chile und Südkorea, Südafrika und Katar, USA und Schweden oder gar Marokko und Australien?

Zwei Gastgeber überlebten die Vorrunde einer WM nicht

Die Frage bei "Wer wird Millionär?" lautet konkret: Welche sind bisher die einzigen beiden Länder, die als Gastgeber der Fußball-WM der Männer bereits in der Vorrunde ausschieden?

A: Chile und Südkorea

B: Südafrika und Katar

C: USA und Schweden

D: Marokko und Australien

Welche Länder sind die korrekte Antwort?

Echte Fußball-Experten können hier glänzen und die Antworten nach und nach ausschließen. Denn: Marokko und Australien waren bislang noch überhaupt keine Gastgeber einer Männer-WM. Und: Südkorea kam doch als Gastgeber 2002 sogar bis ins Halbfinale. Damit sind die Antwortmöglichkeiten D und A falsch.

Richtige Lösung zur Frage nach Gruppenphase-Aus

Die richtige Lösung auf die Frage von Günther Jauch ist Südafrika und Katar! Beide Länder schieden bereits in der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer aus. Südafrika im Jahr 2010 und Katar im Jahr 2022.

Die Antwortmöglichkeit C: USA und Schweden ist deshalb nicht korrekt, weil die Vereinigten Staaten 1994 das Achtelfinale erreichten und Schweden 1958 Vizeweltmeister geworden ist.