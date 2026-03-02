Nach dem Tod von Jack White sitzt der Schock noch immer tief. Doch das Leben muss weitergehen – auch für Produzenten-Ehefrau Rafaella Nussbaum. Was sie wenige Monate nach dem Schicksalsschlag macht...

Knapp viereinhalb Monate ist es her, dass Jack White (†85) sein Leben beendet hat. Am 16. Oktober wurde der Musikproduzent tot in seinem Haus in Berlin-Grunewald aufgefunden. Seine Frau Rafaella Nussbaum (41) sowie seine Kinder Maxi (6) und Angelina (2) mussten seit dem Tod eine schmerzhafte Zeit durchleben. Mitte Januar betonte Nussbaum, wie stark die Trauer sie packt. Wie geht es ihr heute und wie lenkt sie sich ab?

Jack Whites Witwe in St. Moritz: Rafaella Nussbaum sucht Ablenkung

Ende Februar war die Brünette beim White Turf in St. Moritz anzutreffen. Dabei handelt es sich um ein Pferderennen, das seit 1907 jährlich auf dem gefrorenen St. Moritzersee ausgetragen wird und die internationale High Society versammelt. Im Interview mit " " gab Rafaella Nussbaum einen Einblick in ihre Gefühlslage nach dem Tod von Jack White: "Es gibt Tage, da ist man halt extrem stark. Dann gibt es Tage, wo man halt denkt: 'Okay wow, was war das?'" Oft überkommen Nussbaum wohl die Emotionen – nicht zuletzt für ihren Nachwuchs scheint sie jedoch Fassung bewahren zu wollen. Es ist kaum vorstellbar, was Maxi und Angelina in den vergangenen Monaten durchleiden mussten.

"Ich hab viel Kraft durch meine Kinder"

Die beiden geben ihrer Mutter Stabilität im Alltag. Nussbaum verriet: "Ich hab viel Kraft durch meine Kinder. Und das ist so sehr schön, dafür bin ich sehr dankbar." Außerdem ist Annika Gassner, eine gute Freundin von Rafaella Nussbaum, eine große Stütze. Die Moderatorin geht mit Nussbaum durch dick und dünn, und begleitete sie auch nach St. Moritz.

Rafaella Nussbaum, Jack White und ihre gemeinsamen Kinder Maxi und Angelina im Oktober 2024. © BrauerPhotos/J.Harrell

Unterstützung durch Freunde: "Man muss ja weitermachen"

Dass die Frau von Jack White Dinge unternimmt, ist laut Annika Gassner sehr wichtig: "Man muss ja weitermachen, ja, das Leben geht nach vorne. Auch mal Abwechslung und einfach mal wieder das Leben genießen." Sich abzulenken, sei das A und O – und Nussbaum weiß den freundschaftlichen Einsatz von Gassner sehr schätzen.

Annika Gassner ist für Rafaella Nussbaum nach dem Tod von Jack White eine große Stütze. © imago/Future Image

"Es ist eine große und traurige Tragödie"

Nach dem Tod von Jack White zeigten viele prominente Wegbegleiter Anteilnahme. Schlagerstar Roberto Blanco (88) betonte im Interview mit der AZ sein Beileid für die Familie des Musikers: "Es ist eine große und traurige Tragödie." Auch Ralph Siegel (80) zeigte sich bestürzt: "Die Musik und ich haben einen Freund verloren: Jack White. Dein Herz, deine Melodien und dein Lachen bleiben unvergessen. Ruhe sanft, lieber Jack. Werde dich sehr vermissen."