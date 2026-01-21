Im Oktober 2025 hat Jack White sein Leben beendet. Ehefrau Rafaella, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte, spricht nun über die schwierige Zeit vor seinem Tod. Wie geht es ihr und den gemeinsamen Kindern nach dem Tod des Musikers?

Es ist kaum vorstellbar, was Rafaella Nussbaum und ihre Kinder Maxi und Angelina durchleiden mussten. Ehemann und Vater Jack White nahm sich vor wenigen Monaten in seinem luxuriösen Anwesen in Berlin-Grunewald das Leben. Nur wenige Tage zuvor war die Trennung von seiner Ehefrau bekanntgeworden, die sich seither mit schlimmen Vorwürfen auseinandersetzen muss. Wie blickt sie selbst auf die gemeinsame Zeit zurück?

Rafaella Nussbaum erlebte schwierige Zeit: "Keine Lust mehr, das Haus zu verlassen"

"Ich habe seit Dezember 2024, bis zum Suizid meines Mannes, die Hölle auf Erden durchlebt", sagt Raffaella Nussbaum in "Bunte". Sie berichtet von schwierigen Monaten vor Jack Whites Tod und den Herausforderungen, denen sie und ihre Kinder ausgesetzt gewesen seien.

"Vermutlich fing es schon in der Corona-Zeit an, dass Jack keine Lust mehr hatte, das Haus zu verlassen. Er ging abends eine Stunde essen, das war's. Keine Reisen mehr, keine Aktivitäten. Auch wir sollten zu Hause bleiben", erinnert sie sich. Diese Isolation habe zu einem tiefen emotionalen Abstieg geführt.

Rafaella Nussbaum und Jack White mit ihren Kindern Maxi und Angelina. © BrauerPhotos/J.Harrell

Jack Whites Witwe völlig verzweifelt: "Ich flehte ihn immer wieder an"

Anfang 2025 erlitt der Musiker einen Schlaganfall und musste längere Zeit in einem Krankenhaus verbringen. Raffaela habe ihren Mann unterstützen wollen und ihn gebeten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen – ohne Erfolg. "Ich war völlig verzweifelt. Ich flehte ihn immer wieder an, sich helfen zu lassen. Nachdem er aus der Klinik kam, ging er nur ein einziges Mal zur Therapie und nahm keine Antidepressiva."

Der Mann, den Raffaela Nussbaum so geliebt hatte, sei nicht mehr da gewesen. Die Öffentlichkeit bekam davon nichts mit – eine bewusste Entscheidung, wie die Witwe erklärt: "Nach außen haben wir eine Lüge transportiert, um sein Bild in der Öffentlichkeit zu wahren. Eine heile Familie, ein gesunder, erfolgreicher und viriler Superstar, Millionär und Vater."

Rafaella Nussbaum mit Freundinnen und Sohn am Grab ihres Ehemannes. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

Nach Tod von Ehemann: So geht es für die Familie weiter

Trotz der überwältigenden Trauer und der Herausforderung, die ein solcher Verlust mit sich bringt, gibt die Ehefrau von Jack White nicht auf. "Eigentlich geht es mir gut. Es gibt Tage, an denen ich mental stärker bin. Dann gibt es Tage, an denen ich ein bisschen schwächer bin. Ich habe zwei kleine Kinder, die meine ganze Kraft brauchen und für die ich hundertprozentig da sein muss", betont sie. Für Raffaela Nussbaum, Sohn Maxi und Tochter Angelina gibt es nur eine Richtung: "Mein Weg geht jetzt nach vorn. In eine hoffentlich bessere Zukunft."

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.