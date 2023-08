Wittelsbach-Hochzeit: Prinz Corbinian von Bayern hat seine Magdalena geheiratet

Im Hause Wittelsbach haben erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Nachdem im Mai Prinz Ludwig von Bayern in München den Bund der Ehe eingegangen ist, hat nun auch Prinz Corbinian von Bayern "Ja" gesagt.

Verliebt schaut sich das Brautpaar in die Augen, er im schicken Hochzeitsfrack, sie im klassischen weißen Kleid mit spitzenbesetztem Schleier – das älteste deutsche Hochadelsgeschlecht Wittelsbach hat am Wochenende Hochzeit gefeiert.

Prinz Corbinian heiratet Magdalena von Kessel: Wo wurde Hochzeit gefeiert?

Wie auf Instagram zu sehen ist, schritt Prinz Corbinian von Bayern vor den Traualtar und hat seine Braut Magdalena von Kessel geheiratet. Die Hochzeit wurde in der Heimat der Neu-Prinzessin gefeiert, wie das Haus Wittelsbach mitteilt: "Die kirchliche Hochzeit von Prinz Corbinian und Prinzessin Magdalena fand in der Heimat der Braut, auf der Insel Rügen, statt."

Besonderer Schleier: Braut von Prinz Corbinian begeistert mit Erbstück

Die Ehefrau von Prinz Corbinian begeisterte in einem schlichten Kleid von Designerin Hedwig Felscher, doch bei dem Schleier handelte es sich um ein ganz besonderes Stück. "Der Schleier aus belgischer Spitze ist ein Erbstück, das seit sieben Generationen innerhalb der mütterlichen Linie der Brautfamilie weitergegeben wird. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1840 zurück."

In den Kommentaren gratulieren Follower zur Hochzeit von Prinz Corbinian von Bayern und Magdalena von Kessel. "Ein strahlendes, verliebtes Paar und die Braut in einem wunderschönen Kleid – wunderbar", schreibt ein Instagram-User zu dem Hochzeitsvideo. Ein weiterer erklärt: "Ich wünsche denn beiden ein ewiges Leben, Gesundheit und 1.000 Kinder."

Haus Wittelsbach: Verwandtschaftsverhältnis von Prinz Ludwig und Prinz Corbinian

Die letzte Trauung, die im Hause Wittelsbach stattgefunden hat, ist noch gar nicht so lange her. Im Mai 2023 schritt Prinz Ludwig von Bayern mit seiner Frau Sophie-Alexandra in München vor den Traualtar. Bei dieser Feier war allerdings etwas mehr Glamour angesagt, zahlreiche Gäste aus dem deutschen Adel und Politik erschienen zu der Zeremonie.

Prinz Ludwig und Prinz Corbinian von Bayern gehören beide zum Hochadelsgeschlecht der Wittelsbacher. Ihre Großväter, Ludwig Carl Maria von Bayern und Prinz Rasso von Bayern, waren Brüder. Damit sind die beiden Royal-Youngsters Großcousins.