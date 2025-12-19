Wirtschaft, Politik und Society: Das wohl exklusivste Münchner Weihnachtsdinner

Charity-Queen Saskia Greipl und Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis vereinen Mächtige und Lenker aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Entertainment. In München wird eine Rekord-Summe für den guten Zweck gesammelt.

Wenn Deutschlands Top-Netzwerker und Anwalt Stavros Kostantinidis zum Weihnachtsessen lädt, wird aus einem Dinner ein gesellschaftliches Ereignis – und aus guten Gesprächen ganz nebenbei gelebte Solidarität. Am Dienstagabend gelang ihm erneut das Kunststück, Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in der Café Reitschule zu vereinen.

Weihnachtsessen von Stavros Kostantinidis im Café Reitschule

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Saskia Greipl bat Kostantinidis zum Jahresausklang. Mediterrane Küche, ausgesuchte Weine, Kabarett und Gesang bildeten den stilvollen Rahmen für einen Abend, an dem Rückblick, Austausch und Wohltätigkeit im Mittelpunkt standen.

Markus Söder: "Terminpläne werden für diesen Abend umgeschrieben"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstrich die Bedeutung des Treffens mit klaren Worten: "Alle möglichen Terminpläne werden für diesen Abend umgeschrieben. Jedes Kabinettsmitglied hat Interesse, zu kommen." Im Saal sprach Söder von einer "großen Verantwortungsgemeinschaft", blickte aber auch über Bayern hinaus. Über die USA sagte er: "Wir sind immer noch Freunde, aber das Urvertrauen muss neu erarbeitet werden." Für Deutschland forderte er eine souveräne Verteidigung und mehr Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Markus Söder und Klaus Holetschek © ABR-Pictures / Petra Schönberger

"Modern Talking"-Star Thomas Anders spielt ein Medley

Söder stand an diesem Abend Schulter an Schulter mit Wirtschaftsbossen, Entscheidern, Juristen und Kulturschaffenden – jenen Persönlichkeiten also, die in Bayern und Deutschland Gewicht haben. Für musikalische Höhepunkte sorgte "Modern Talking"-Sänger Thomas Anders, der zu später Stunde rund 300 Gäste von den Stühlen riss.

Der Musiker sagte der AZ: "Wenn ich vor so einem Auftritt schon da bin, sauge ich immer das Gefühl des Publikums auf. Man weiß, wie man die Menschen begeistern muss, man hat die Hits und das ist schon eine Bank für sich. Das war mein letzter Auftritt vor Weihnachten – ich bin jetzt tiefenentspannt!"

Zuvor hatte Kabarettist Helmut Schleich für Pointen gesorgt. Besonders feierlich wurde es mit dem Auftritt des Tölzer Knabenchors, organisiert vom CSU-Landtagsabgeordneten Maximilian Böltl.

Maximilian Böltl mit Mann Tom Gierling © ABR-Pictures / Petra Schönberger

Florian Schörghuber spendet 50.000 Euro

Doch Kostantinidis wäre nicht Kostantinidis, würde er es bei Small Talk belassen. In gewohnt launiger Manier griff der Gastgeber selbst zum Mikrofon, ging durch die Reihen und sammelte Spenden ein. Charmant, hartnäckig und stets mit Augenzwinkern zog er den Gästen im besten Sinne das Geld aus der Tasche. Die Beisheim Stiftung und die Schwarz-Gruppe spendeten jeweils 100.000 Euro. Florian Schörghuber, der Sohn von B(r)au-Königin Alexandra, steuerte 50.000 Euro bei. Die Liste ließ sich lange fortsetzen.

Innenminister Herrmann: "Was es am Heiligenabend zu essen gibt, entscheidet meine Tochter"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fand lobende Worte in der AZ: "Man trifft unheimlich viele interessante Leute und gleichzeitig ist es eine Gelegenheit für die Leute, die sehr viel Geld haben, dieses sehr klug und sozial anzulegen." Privat freut sich Herrmann auf klassische Feiertage: "Wir feiern wie immer zu Hause Weihnachten. Die ganze Familie ist versammelt. Was es am Heiligenabend zu essen gibt, entscheidet meine Tochter mit ihrer Familie."

Seit Jahren gern gesehene Gäste sind Susanne Seehofer und ihr Mann, Unternehmer Christian Auer. Gastgeber Kostantinidis war bei ihrer Hochzeit 2020 sein Trauzeuge. Susanne Seehofer, Tochter von Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer und Präsidiumsmitglied der Bundes-FDP, sagte der AZ: "Ich muss gestehen, es ist der schönste Termin in der Vorweihnachtszeit, weil es so viel verbindet. Es ist ein Treffen von Freunden, die man lange nicht mehr gesehen hat. Man denkt an die Menschen, um die es eigentlich in der Weihnachtszeit gehen sollte."

Julia Leischik: Weihnachten mit japanischem Tischgrill

Erstmals dabei war auch Sat.1-Quotenqueen Julia Leischik. Die "Bitte melde dich"-Moderatorin erklärte der AZ: "Mit Saskia verbindet mich eine enge Freundschaft." Weihnachten verbringe sie mit ihren Kindern und ihrem 89-jährigen Vater: "Ich bereite zwei Tage vorher alles vor. Bei uns kommt ein japanischer Grill auf den Tisch. Dann kann jeder essen, was er möchte."

Sterne-Koch Alexander Herrmann: "Werde keinen klassischen Wahlkampf machen"

Für den passenden Wein sorgte Sterne-Koch Alexander Herrmann gemeinsam mit Geschäftspartner Guido Gottwald ("Herrgott", 14 Euro). 600 Flaschen stellten sie zur Verfügung. Herrmann scherzte: "Wer am zweitmeisten spendet, bekommt das Leergut." Herrmann ist selbst politisch aktiv und kandidiert 2026 für den Kulmbacher Kreistag. Der AZ verriet er sein Vorgehen: "Ich bedanke mich für das Vertrauen. Mein Listenplatz 50 ist völlig in Ordnung. Mir ist es wichtig zu betonen, dass es keine Persönlichkeitswahl ist. Ich werde keinen klassischen Wahlkampf machen und möchte selbst nicht im Vordergrund stehen. Mir geht es um den Erfolg, das Vertrauen in die CSU und die Haltung zur konservativen Mitte."

Saskia Greipl und Stavros Kostantinidis: Spendenrekord über 1,4 Millionen Euro

Der Erlös des Abends kam drei Einrichtungen zugute: dem LMU Kinderpalliativzentrum München, dem neuen Hauner Kinderklinikum und dem Krankenhaus Agatharied. Insgesamt kamen über 1,4 Millionen Euro zusammen – ein neuer Rekord! Saskia Greipl und Stavros Kostantinidis bewiesen einmal mehr, dass Netzwerken am schönsten ist, wenn es anderen zugutekommt.