Wirrer Auftritt von Claudia Obert: Freund holt sie aus "Promi Big Brother – Die Late Night Show" ab

Was war denn mit Claudia Obert los? Die Unternehmerin war am Sonntag zu Gast bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" und wurde mitten in der Sendung von ihrem Freund aus der Sendung eskortiert.

21. November 2022 - 13:03 Uhr | Sven Geißelhardt

Claudia Obert und ihr 24-jähriger Freund Max. © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie