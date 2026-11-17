Vor zwei Jahren ist Lena Meyer-Landrut in der Versenkung verschwunden. Jetzt hat die Sängerin ein kurzes Lebenszeichen von sich gegeben. Was macht der Trubel, den ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt, mit einem Promi wie der ESC-Gewinnerin? Darüber hat die Abendzeitung mit PR-Experten Ferris Bühler gesprochen.

Ein kurzes Statement von Lena Meyer-Landrut – und das Netz dreht durch. Es sind lediglich drei Worte, die die Sängerin unter ein geschrieben hat. Den Weihnachtswunsch eines Fans, sie möge doch bald ein Comeback starten, kommentiert der ESC-Star mit "Dauert noch bisschen" und sorgt so für Tausende Reaktionen. Warum steht die 35-Jährige trotz ihrer Auszeit derart im Fokus des öffentlichen Interesses? Und wie kann sich diese Art von ungewollter Aufmerksamkeit auf einen Promi auswirken?

PR-Profi über Lena Meyer-Landrut: "Heute geht die Show rund um die Uhr weiter"

"Aufmerksamkeit ist heute eines unserer wertvollsten Güter. Jeder will sie, alle kämpfen darum", erklärt Medienexperte Ferris Bühler der Abendzeitung. Gerade in der Glitzerwelt der roten Teppiche und Promi-Galas ist es wichtig, Aufsehen um die eigene Person zu erregen. Aber: "Nur weil alle hinschauen, heißt das noch lange nicht, dass sie dich mögen." Der PR-Experte weiß, wovon er spricht. Nach jahrelanger Arbeit in diesem Bereich hat er mit "Aufmerksamkeit" dieser Thematik nun ein Buch gewidmet (erscheint am 23. November im Handel). Darin geht er der Frage nach, warum dieser Begriff über Erfolg, Beziehungen und Lebensqualität entscheidet. Doch wie schätzt der Experte die Lage um Lena Meyer-Landrut ein?

Seit ihrem Durchbruch hat die ESC-Gewinnerin von 2010 immer wieder Pausen eingelegt und sich aufgrund ihrer Depression zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aktuell dauert ihre mediale Abwesenheit schon zwei Jahre an. "Der Druck von außen ist eigentlich für jeden in diesem Beruf ungesund", sagte Meyer-Landrut 2024 zur " ". Für Ferris Bühler ist klar, dass dieser Druck gerade durch soziale Medien weiter ansteigt: "Früher konntest du nach einem Konzert die Bühne verlassen. Heute geht die Show auf Instagram, TikTok und in den Kommentarspalten rund um die Uhr weiter." Nicht nur die Musik, auch die Figur, Kleidung und Beziehungen der Sängerin würden inzwischen durch die Öffentlichkeit bewertet.

Vor zwei Jahren hat sich Lena Meyer-Landrut aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. © imago/Future Image

Großer Trubel um ESC-Star: Schweigen führt zu Spekulationen

Bei solch einer Belastung und dem Kampf gegen ihre psychischen Probleme ist es für die Community von Lena Meyer-Landrut verständlich, dass sie eine lange Pause einlegt. Dennoch wird seither wild über die Gründe ihres Rückzugs spekuliert. Diese ungewollte Aufmerksamkeit kann einen enorm belasten, wie PR-Experte Bühler der Abendzeitung erklärt: "Solange Lena präsent war, wurde alles kommentiert, was sie gemacht hat. Jetzt zieht sie sich zurück, und plötzlich wird darüber spekuliert, warum sie nichts mehr macht. Du kannst als Promi offenbar nicht einmal mehr in Ruhe verschwinden, ohne damit wieder Schlagzeilen zu produzieren."

Für Ferris Bühler ist ein großer Teil dieses Problems die Verwechslung von öffentlicher Bekanntheit und persönlicher Nähe. "Nur weil ich jemandem auf Instagram folge, bin ich noch lange nicht Teil seines Privatlebens. Vielleicht sollten wir lernen, Prominenten nicht nur unsere Aufmerksamkeit zu schenken, sondern gelegentlich auch das Recht, keine Aufmerksamkeit zu bekommen." Ein weiterer Nachteil für Lena Meyer-Landrut könnte ihr langes Schweigen sein. "Wer nicht mehr stattfindet, überlässt anderen die Deutungshoheit. Gerüchte entstehen, das Publikum orientiert sich neu und die eigene Karriere kann an Dynamik verlieren", so der PR-Profi.

"Wer sich rar macht, ist nicht automatisch ein Star"

Mit ihrem aktuellen Statement hat Lena Meyer-Landrut gezeigt: Ich bin noch da. Und eine lange Abwesenheit von der Bühne kann auch positive Effekte haben – ganz nach dem Sprichwort: "Mach dich rar und du bist der Star". Für Ferris Bühler hat dieser Spruch durchaus einen Wahrheitsgehalt: "Wir Menschen begehren oft besonders stark das, was wir nicht jederzeit haben können. Künstliche Verknappung ist schließlich einer der ältesten Tricks im Marketing. Aber Vorsicht: Wer sich rar macht, ist nicht automatisch ein Star. Manchmal ist er einfach nur weg."