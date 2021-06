Wimbledon: Romeo Beckham zeigt sich mit Freundin Mia Regan

Romeo Beckham hat den ersten Wimbledon-Tag gemeinsam mit Freundin Mia Regan verbracht. Das Paar, er selbst begeisterter Tennisspieler, verfolgte das Match gut gelaunt auf den Rängen.

Romeo Beckham (18) hat sich den ersten Tag bei den All England Championships in Wimbledon an der Londoner Church Road an diesem Montag (28. Juni) nicht entgehen lassen. Das Geschehen auf dem Centre Court, unter anderem erreichte Titelverteidiger Novak Djokovic (34) die zweite Runde, verfolgte Beckham mit seiner Freundin, Model Mia Regan (18). Gut gelaunt beobachtete das Pärchen das Spiel. Unweit von ihnen nahm auch Sängerin Anne-Marie (30) Platz.

Stylischer Look

Besonders Mia Regan stach mit einem fuchsiafarbenen Hemd aus dem Wimbledon-Publikum hervor. Für das Outfit, zu dem auch eine hellgrüne Hose mit weitem Bein gehörte, suchte das Model Styling-Rat bei Romeo Beckhams Mutter, Designerin Victoria Beckham (47), wie diese vor wenigen Wochen zeigte.

