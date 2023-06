William und Kate möchten gestohlene Lebensmittel ersetzen

Im Herbst hatten Prinz William und seine Frau Kate eine Tafel in Wales besucht. Nachdem diese nun bestohlen wurde, sollen sie ihre Hilfe angeboten haben.

Das britische Thronfolgerpaar soll angekündigt haben, für aus einer Kirche gestohlene Lebensmittel in Wales aufzukommen.

Großzügige Geste von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41): Sie sollen angeboten haben, Lebensmittel und andere gespendete Gegenstände zu ersetzen, die Anfang Juni aus einer Kirche in Wales gestohlen wurden. Das britische Thronfolgerpaar hatte erst im September 2022 die betroffene St.-Thomas-Kirche in Swansea besucht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kate und William haben "ihre Liebe und Unterstützung" angeboten

Der Pfarrer Steven Bunting von dem Vorfall. Normalerweise öffnet die Kirche ihre Türen, um über eine Tafel Essen sowie gespendete Gegenstände wie Fahrräder und Spielzeug zu verteilen. Bei ihrem Besuch im September hatten Kate und William die Tafel als "Rettungsanker" für Menschen in Not bezeichnet. Doch bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende wurden alle Lebensmittel gestohlen.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales hätten sich mit der Kirchengemeinde in Verbindung gesetzt, um "uns ihre Liebe und Unterstützung anzubieten", erzählt der Pfarrer. "Sie würden gerne die Lebensmittel ersetzen, die gestohlen wurden. Das wollen sie sehr." Bunting gehe davon aus, dass der Dieb ein früherer, verzweifelter Besucher der Tafel sei.

Die Tafel gibt es seit sieben Jahren

"Wenn jemand hereingekommen wäre und gesagt hätte: 'Ich bin absolut verzweifelt, ich brauche 20 Pfund', wäre es für uns einfacher gewesen, es ihm zu geben", erklärte der Pfarrer . Er fügte hinzu: "Jemand muss verzweifelt sein, zu glauben, dass eine Tafel das Beste ist, was man bestehlen kann."

Ortsansässige haben demnach nach der Tat bereits für die Kirche gespendet. "Für jede schlechte Tat gibt es zehn, 20 gute, oft anonym, es ist unglaublich herzerwärmend", sagte Pfarrer Bunting. Die St.-Thomas-Kirche betreibe die Tafel seit rund sieben Jahren und unterstütze damit bis zu 200 Menschen.