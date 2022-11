William und Kate in Boston: Auch Billie Eilish und Annie Lennox kommen

Staraufgebot für die Gala des Earthshot Prize: Billie Eilish und Annie Lennox gehören zu den Stars, die bei der von Prinz William initiierten Preisverleihung auftreten. Schauspieler wie Rami Malek und Shailene Woodley vergeben die Umweltpreise in Boston.

Staraufgebot für den Earthshot Prize, den Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) am Freitag in Boston vergeben: Billie Eilish (20), Annie Lennox (67), Ellie Goulding (35) und das R&B-Duo Chloe x Halle treten bei der Verleihung auf. Das gaben die Organisatoren des Umweltpreises

Die Verleihung des Earthshot Prize ist der Höhepunkt der USA-Reise von William und Kate. Der Prince of Wales hat den Preis 2022 zusammen mit dem britischen Naturfilmer David Attenborough (96) ins Leben gerufen. In fünf Kategorien werden Organisationen und Initiativen ausgezeichnet, die sich gegen den menschengemachten Klimawandel engagieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Earthshot Prize: Rami Malek vergibt Preis

Neben dem musikalischen Aufgebot um Billie Eilish und Annie Lennox verpflichteten die Macher als Präsentatoren auch namhafte Stars aus dem Gastgeberland USA. So wird der Schauspieler und "James Bond"-Schurke Rami Malek (41) einen der Preise übergeben. Daneben überreichen Schauspielerin Shailene Woodley ("Big Little Lies", 31) und Komikerin Catherine O'Hara (69) einen Earthshot Prize.

Auch Prinzessin Kate wird eine Gewinner-Organisation mit einem Preis auszeichnen. Ihr Gatte William soll das Schlusswort sprechen. Durch die Gala führen die britische Radiomoderatorin Clara Amfo (38) und der koreanisch-amerikanische Darsteller Daniel Dae Kim ("Lost", 54).

Die Verleihung des Earthshot Prize ist der Abschluss der USA-Reise von William und Kate. Vom 30. November bis zum 2. Dezember ist das royale Paar in Boston zu Gast. Es ist ihr erster Aufenthalt in den Vereinigten Staaten seit dem Besuch in New York im Jahr 2014.