William und Kate: Ihre Kinder fragen sie über den Ukraine-Krieg aus

Auch die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate machen sich große Sorgen wegen des Kriegs in der Ukraine, wie der Royal nun verraten hat.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt selbst die kleinsten Erdenbürgerinnen und Erdenbürger. Das hat nun auch Prinz William (39) aus eigener Erfahrung bestätigt. Der britische Royal besuchte am vergangenen Mittwoch (9. März) gemeinsam mit seiner Frau Kate (40) das Ukrainian Cultural Centre in London und zu sprechen. Gegenüber ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern habe er demnach verraten, dass seine ältesten Kinder George (8) und Charlotte (6) viele Fragen zum Krieg gestellt hätten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Unsere [Kinder] sind heimgekommen und haben alles wissen wollen. Sie reden ganz eindeutig darüber mit ihren Freunden in der Schule", wird der Herzog von Cambridge zitiert. Leicht sei es ihm nicht gefallen, ihre viele Fragen zu beantworten. "Meine Worte habe ich mit viel Bedacht wählen müssen", sagte William.

Neben Gesprächen mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern konnten er und Kate vor Ort einen Blick auf eine Vielzahl an eingereichten Sachspenden werfen. zudem einen Clip ihres Besuchs. Auch teilten die beiden mit, dass das Disasters Emergency Committee bereits mehr als 132 Million Pfund - umgerechnet rund 157 Millionen Euro - an Spenden erhalten habe.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie stehen der Ukraine bei

Bereits zuvor hatten sich Kate und William nach der Invasion Russlands öffentlich mit der Ukraine solidarisiert. Dafür hatte ihnen später der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) auch im Namen seiner Ehefrau Olena Selenska (44) gedankt.

"Olena und ich sind dem Herzog und der Herzogin von Cambridge dankbar", . Die beiden Royals stünden "unserem Land bei und unterstützen unsere mutigen Bürger" in dieser "entscheidenden Zeit, zu der die Ukraine sich tapfer Russlands Invasion entgegenstellt". Den Tweet schloss der ukrainische Präsident mit den hoffnungsvollen Worten: "Das Gute wird triumphieren" ab.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert