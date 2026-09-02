Wiesn-Warm-up über den Dächern Münchens: Promis feiern auf Luxus-Dachterrasse

Laura Osswald, Vanessa Eichholz, Fransiska Reichert, Teresa Boning, Carolin Henseler, Uschi Ackermann und Co. feiern im Hotel Koenigshof den Auftakt zur fünften Jahreszeit und die Premiere der neuen "Bunte x Litzlfelder x Anja Jamin"-Trachten- Strickjackenkollektion von Anja Gräfin von Keyserlingk und Mariele Litzlfelder.

Die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit steigt und der Countdown läuft. Perfekt einstimmen auf das bevorstehende Oktoberfest konnten sich zahlreiche Prominente aus Mode, Medien und Society am Dienstag (1. September) hoch über den Dächern Münchens. Und das in einer der schönsten Locations der Stadt, auf der Dachterrasse des Luxushotels "Koenigshof" am Münchner Stachus.

VIPs feiern neue Trachtenkollektion im Münchner Luxushotel Koenigshof

Dort hatten Anja Gräfin von Keyserlingk ("Anja Jamin Design") und Mariele Litzlfelder von der Traditionsmarke "Litzlfelder Manufaktur" zum Wiesn-Warm-up geladen, um dort mit den Gästen den Launch ihrer neuesten Trachten-Strickjackenkollektion "Litzlfelder x Anja Jamin" sowie ihrer ersten "Bunte-Kollektion" zu feiern. Im hoteleigenen Restaurant "Greta Oto" konnten sie beim "Late Lunch" ab 14:30 Uhr gemeinsam mit Rabea Möller (General Manager Hotel "Koenigshof Munich") auch zahlreiche prominente Gäste begrüßen.

Im Blitzlichtgewitter standen die Schauspielerinnen Laura Osswald und Vanessa Eichholz, Sängerin Teresa Boning (Frau von Wigald Boning), Moderatorin Carolin Henseler, Wiesnwirtin Franziska Reichert ("Bräurosl"), Käfer-Witwe Uschi Ackermann, Kitty von Hassel (Frau von Fotokünstler Michael von Hassel), Schauspielerin Laura Preiss, Netzwerkerin Michaela Aschberger ("Belladonna") sowie Stephanie Teicher (Frau von Moderator Gregor Teicher). Männliche Unterstützung gab es von Unternehmer Konstantin Graf von Keyserlingk, dem Ehemann der Gastgeberin, sowie von Trachtenexperten Oliver Rauh.

Schampus und peruanische Spezialitäten: Ungewöhnliche Schmankerl für Wiesn-Warm-up

Kulinarisch erwartete die Gäste ein wunderbares Kontrastprogramm. Statt mit bayerischen Schmankerln wurden sie im hauseigenen Top-Restaurant "Greta Oto" mit peruanisch inspirierten Spezialitäten sowie prickelndem Champagner aus dem Traditionshaus "Ruinart" verwöhnt. Dabei konnten die Gäste vom obersten Stockwerk des Luxushotels den beeindruckenden Blick über München bis hin zur Theresienwiese genießen und sich schon auf die Wiesn einstimmen. "Sex and the City"-Feeling war ebenfalls inklusive: Danach ging es mit dem hoteleigenen Limousinenservice "Pure" weiter in das Traditionshaus "Breuninger", wo die neue Jackenkollektion "Litzlfelder x Anja Jamin", die dort bereits erhältlich ist, offiziell präsentiert wurde.

Gastgeberin Anja Gräfin von Keyserlingk freute sich über den gelungenen Auftakt: "Für mich passt der 'Koenigshof' perfekt zu unserem Wiesn-Warm-up. Ich liebe nicht nur die moderne Architektur und das besondere Design des Hauses, sondern auch die fantastische Küche." Und Mariele Litzlfelder ergänzte: "Besonders freuen wir uns, heute die neue 'BUNTE x Litzlfelder x Anja Jamin'-Edition zu feiern – eine exklusive und limitierte Sonderkollektion! Die Janker sind in drei wunderschönen, herbstlichen Trendfarben erhältlich: edlem Bordeaux, softem Sand und klassischem Schwarz – und sind eine absolute Rarität: streng limitiert auf jeweils nur 65 Jacken pro Farbe! "

Das Ergebnis konnten die Gäste dann im Anschluss an den Lunch bei "Breuninger" bewundern und auch gleich anprobieren. Und die VIP-Damen waren sich einig: Diese Stücke sind die perfekten Begleiter – sowohl traditionell zum Dirndl im Festzelt als auch superstylish zu modernen Alltagslooks.

Moderatorin hat Wiesn-Terminplan: "Ganz besondere Beziehung zum Oktoberfest"

Carolin Henseler hat einen höheren Bedarf an Wiesn-Outfits: "Mindestens fünf Wiesn-Termine stehen schon im Kalender – andere haben einen Wiesn-Besuch, ich habe mittlerweile einen Wiesn-Terminplan", schmunzelte sie. "Und dieses Jahr ist für mich tatsächlich ein kleines München-Jubiläum: Ich lebe jetzt genauso lange in München, wie ich vorher im Rheinland gelebt habe. Ich würde also sagen: Spätestens jetzt bin ich offiziell halb rheinisch, halb bayerisch. Als ehemalige Wiesn-Reporterin habe ich natürlich sowieso eine ganz besondere Beziehung zum Oktoberfest. Ich liebe die Stimmung, die Menschen – und vor allem liebe ich Tracht."

Laura Osswald und Franziska Reichert mit Töchtern unterwegs

Laura Osswald kam im Dirndl und mit ihrer Tochter Karline (9): "Es sind ja noch Sommerferien, da passte es gut. Noch teilen wir unsere Kleidung nicht, aber ich befürchte, das kommt demnächst", meinte die Schauspielerin schmunzelnd. "Ich glaube, nächstes Jahr tauschen wir auf jeden Fall schon die Schuhe – sie wird mich wohl bald überragen."

Auch Wiesnwirtin Franziska Reichert machte einen Mutter-Tochter-Ausflug und brachte ihre Tochter Magdalena (12) mit: "Sie trägt schon meine Dirndl und bald umgekehrt ich ihre", so die Wiesnwirtin lachend. Sie kam trotz vollen Terminkalenders: "Die Vorfreude auf die Wiesn bei uns ist riesengroß und wir zählen die Tage schon rückwärts. Wir liegen gut in der Zeit, was die Vorbereitungen anbelangt, aber die guten drei Wochen brauchen wir auch noch, denn es gibt noch einiges zu tun, insofern bleibt bei mir leider kaum Zeit für private Pre-Wiesn-Events so wie heute, zumal ich mitten in den Vorbereitungen für unser eigenes Pre-Wiesn-Event im 'Donisl' kommenden Freitag stecke."

Uschi Ackermann will heuer auf Dirndl zum Oktoberfest verzichten. "Ich trage kein Dirndl – ich finde, sie stehen mir nicht", so die Käfer-Witwe. "Umso mehr liebe ich Trachtenjacken – sie schmücken jedes Outfit."

Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.