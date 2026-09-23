Wiesn-Unfall mit Folgen: Tochter von Jürgen Drews verlässt das Oktoberfest mit Verletzungen

Diese Brandblasen dürften noch tagelang Schmerzen verursachen. Schlager-Star Joelina Drews hat sich auf dem Münchner Oktoberfest an der Hand verletzt. Die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews griff an einen eingeschalteten Heizstrahler und verbrannte sich.

Am ersten Wiesn-Tag in Feierlaune: Joelina Drews und Freund Adrian Louis am Samstag bei Käfer

Mit herrlichem Sonnenschein und Mama Ramona Drews (53) als Begleitung begann der Wiesn-Tag für Joelina Drews (30) ganz entspannt. Doch am Nachmittag passierte das schmerzhafte Missgeschick auf dem Festgelände in München.

Heißer Heizstrahler auf der Wiesn: Finger verbrannt und verletzt

Joelina Drews zeigt auf Instagram, was kurz zuvor geschah. Mehrere Finger sind auf dem Foto deutlich gerötet und weisen gar Brandverletzungen auf. "Einfach an den Heizstrahler gefasst", erklärt die Sängerin.

Zuvor war die Tochter von Jürgen Drews (81) bei der Mercedes-Benz-Damen-Wiesn zu Gast. Gemeinsam mit Mama Ramona und weiteren VIP-Ladys genoss sie im Käfer-Biergarten das gesellige Beisammensein.

Üble Verbrennungen an den Fingern: Joelina zeigt ihre Verletzungen © Instagram

Mercedes-Benz lädt zu Käfer: Joelina Drews kommt auf das Oktoberfest

Dabei hatte Joelina Drews in Sachen Alkohol ohnehin etwas kürzergetreten. "Ich habe am ersten Wiesn-Tag ein bisschen über die Stränge geschlagen, seither bin ich erst mal alkoholfrei unterwegs", erzählte sie der Abendzeitung. Für den Schlager-Star gab es deshalb nur alkoholfreies Bier.

Mama und Tochter haben Humor: Joelina Drews zeigt ihre "Grill-Händel"

Wenig später sorgte dann ausgerechnet ein Heizstrahler für den schmerzhaften Zwischenfall. Joelina Drews lässt sich die Wiesn-Laune davon allerdings nicht verderben. Gemeinsam mit ihrer Mama Ramona nimmt sie das Missgeschick mit Humor und scherzt über ihre "Grill-Händel" – eine augenzwinkernde Anspielung auf das beliebte Wiesn-Hendl.