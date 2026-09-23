Mädels-Mittag auf der Wiesn: Promi-Damen feiern exklusiven Ladies-Lunch

Pferdestärke und Promi-Damen: Auf dem Oktoberfest lädt Mercedes-Benz zum exklusiven Ladies-Lunch im Käferzelt. Wer war mit dabei?

Hundert Frauen und ein "Quoten-Mann", so erfrischend nonchalant bezeichnet sich Johannes Fritz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz-Niederlassungsverbund Bayern, selbst, als er den exklusiven Kreis von knapp 100 Damen begrüßt, der dieses Jahr wieder zur Mercedes-Benz-Damen-Wiesn in der Käfer-Wiesn-Schänke erschienen ist.

Promi-Frauen greifen bei Damen-Wiesn von Mercedes-Benz zum Gewehr

Seit mittlerweile 13 Jahren ist das Wiesn-Event des Autobauers eine der begehrtesten Veranstaltungen auf dem Oktoberfest – gerade bei den Promi-Damen. Ein Pendant für männliche Mercedes-Liebhaber? Gibt es nicht, sagt Marketing-Chefin Christin Müller der AZ: "Die Damen-Wiesn ist aus unserer Initiative 'She’s Mercedes' entstanden. Wir wollen Frauen eine Plattform geben und Begegnungen und Austausch fördern."

Mit Erfolg: Bei Brotzeitbrettl, Ente und Kaiserschmarrn wird am Mittwoch im Käfer-Biergarten ausgelassen gelacht, gefeiert – und scharf geschossen: Wie üblich griffen die VIP-Damen zu diesem Anlass nämlich nicht nur zum Prosecco-Krügerl, sondern auch zum Gewehr, um sich wenige Meter vom Käferzelt entfernt, bei Gaby‘s Schießstand, in Sachen Treffsicherheit zu messen. Ein besonders gutes Auge bewies dabei Joelina Drews, die kurzerhand zur Mercedes-Schützenkönigin gekürt werden konnte. Ihr Preis: "Ein Gutschein für ein Wochenende im Mercedes ihrer Träume", so Mercedes-Statthalter Johannes Fritz.

Joelina Drews feiert Oktoberfest mit Mutter Ramona: "Erstmal alkoholfrei unterwegs"

Für die Tochter von Schlager-Ikone Jürgen Drews, die mit Mutter Ramona erschienen war, ist es erst das zweite Mal bei der Mercedes-Benz-Damen-Wiesn. Feierte die 30-Jährige am Samstag noch ausgelassen mit Oliver Pocher und Partner Adrian Louis im ersten Stock der Käfer-Schänke, greift Joelina Drews am Mittwoch – ein Stockwerk tiefer, im Biergarten – bewusst zur alkoholfreien Maß: "Ich habe am ersten Wiesn-Tag ein bisschen über die Stränge geschlagen, seither bin ich erst mal alkoholfrei unterwegs", gesteht sie der AZ und lacht.

Für Mutter Ramona Drews ist es heuer hingegen der erste Wiesn-Besuch: "Ich bin nicht so der Wiesn-Gänger", gibt sie zu.

Valentina Pahde ohne Schwester unterwegs

Ganz im Gegensatz zu Festwirtin Franziska Reichert: Die kann die Bräurosl aktuell eher ihr Zuhause nennen als die eigenen vier Wände. Angst vor der Wiesn-Grippe? Hat Reichert nicht – und begrüßt die übrigen Damen herzlich mit Bussi: "Ich hör nie auf zu busseln", sagt die fesche Festwirtin der AZ. "Das Adrenalin und die Euphorie tragen einen durch. Sobald man im Zelt ist, ist jede Müdigkeit vergessen", so Reichert. Aber: "Das Aufstehen ist schon ätzend!"

Schauspielerin Valentina Pahde ist am Mittwoch ausnahmsweise ohne Schwester Cheyenne unterwegs. "Die sehe ich erst heute Abend wieder – im Käferzelt mit Freunden aus Berlin", so die "GZSZ"-Schönheit zur AZ. Die Dirndl-Schleife trägt Pahde übrigens links: "Ich lerne grundsätzlich gerne Menschen kennen – nicht nur Männer", sagt die 31-Jährige und schmunzelt. "Aber ich halte die Augen und Ohren offen."

Ebenfalls unter den prominenten Damen am Mittwoch: Die Schauspielerinnen Uschi Glas und Viktoria Lauterbach, Mietwagen-Königin Regine Sixt (feierte zwei Tage zuvor ihre eigene Damenwiesn mit 1500 Frauen), Dallmayr-Chefin Marianne Wille, Hella Witte (Fisch Witte) oder Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt (Bayerischer Hof).