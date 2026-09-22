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Wiesn-Rummel um Arnold Schwarzenegger: Terminator besucht das Oktoberfest

"I'll be back", versprach der "Terminator" im gleichnamigen Filmklassiker von 1985. Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger scheint dieses Motto auch bei der Wiesn anzuwenden, denn der Schauspieler ist dort ein gern gesehener Stammgast. Auch 2026 stattet der Hollywoodstar dem Oktoberfest einen Besuch ab.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt,
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk,
Leute-Reporterin Franziska Hofmann
Franziska Hofmann |
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Der "Terminator"-Star kommt in München auf der Wiesn an.
Der "Terminator"-Star kommt in München auf der Wiesn an. © AZ

Polizeiaufgebot, Blitzlichtgewitter und zahlreiche Fans, die ihr Glück über diese Promi-Begegnung kaum fassen können – im Marstall-Festzelt von Sigi Able war am Dienstag ein ganz besonderer VIP-Auftritt geboten. Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat dem Oktoberfest 2026 einen glanzvollen Besuch abgestattet. Was war heuer geboten? Die Abendzeitung war vor Ort mit dabei.

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"Terminator"-Auftritt im Marstall-Festzelt: Wiesn-Besucher feiern Arnold Schwarzenegger

Es ist bereits eine liebgewonnene Tradition, dass der "Terminator" zur Wiesn in München vorbeischaut. Traditionell nimmt Marstall-Wirt Siegfried Able den weitgereisten Hollywood-Star  und seine Partnerin Heather Milligan um kurz vor 19 Uhr am Hintereingang des Festzelts in Empfang. "Danke, dass du gekommen bist, Arnold", sagt der Festwirt und umarmt Schwarzenegger und seine Begleitung herzlich.

Wo er auftaucht, herrscht Medienrummel: Ex-Bodybuilder Arnold Schwarzenegger.
Wo er auftaucht, herrscht Medienrummel: Ex-Bodybuilder Arnold Schwarzenegger. © AZ

Kurz bevor das Promi-Paar das Marstall-Festzelt betrat, posierten die beiden für die wartenden Fotografen. Im Gegensatz zu letztem Jahr lief dieses Mal der Eintritt reibungslos ab. 2025 hatte sich der Schuh von Heather Milligan in einer Holzdiele am Boden verhakt und die 51-Jährige wäre beinahe böse gestürzt.

Festwirt Sigi Able bestätigte der Abendzeitung, dass der "Terminator" es sich auch heuer nicht nehmen lassen will, später noch den Taktstock im Marstall zu schwingen und die Kapelle zu dirigieren.

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