Wiesn-Promi kapert Gurken-Bottich und ersetzt Verkäufer: "Das halbe Zelt versorgt"

In München startete am vergangenen Samstag das 190. Oktoberfest. Seitdem haben sich auch zahlreiche Promis auf der Theresienwiese blicken lassen. Eine beliebte TV-Moderatorin mischte sich ebenfalls unter die Feierwütigen – und erklärte sich kurzerhand zur Gurken-Verkäuferin im Schützenzelt.
Eva Meeks |
Auf dem Oktoberfest wurde Moderatorin Lola Weippert kurzerhand zur Gurken-Verkäuferin.
Lola Weippert (29) hat große Pläne: Die quirlige TV-Moderatorin machte erst vor Kurzem publik, eine Weltreise zu planen. Bevor die 29-Jährige jedoch in den Flieger steigt, stattete sie dem diesjährigen Oktoberfest einen Besuch ab. In Gesellschaft zahlreicher Freundinnen ließ Lola Weippert es im Festzelt krachen – und bewies dabei mal wieder, für jeden Spaß zu haben zu sein.

Lola Weippert auf der Wiesn: "Das halbe Zelt mit Gurken versorgt"

Auf Instagram gewährt Lola Weippert Fans Einblicke in ihre allererste Oktoberfest-Erfahrung. Noch vor ihrem Besuch auf der Theresienwiese hatte die Moderatorin verkündet: "Bisher war ich immer nur auf dem Wasen unterwegs und jetzt freue ich mich riesig, das bayerische Original zu erleben." Und wie sie nun in weiteren Beiträgen teilt, scheint ihre erste Wiesn ein voller Erfolg gewesen zu sein.

Unter eine Serie von zünftigen Fotos und Videos schreibt Lola Weippert: "Mein Oktoberfest-Fazit: Ich will ne Dauerkarte! Ich war zwölf Stunden auf der Wiesn, habe unzählige Menschen kennengelernt und mein Highlight: Ein Gurkenverkäufer, der seine Gurken nicht verkauft bekam und wir das kurzerhand übernommen haben und schlussendlich das halbe Zelt mit Gurken versorgt haben! Und schon war die Gurken-Gang geboren."

Lola Weippert nach Oktoberfest: "Am liebsten sofort wieder hingehen"

Ehrgeizig zog Lola Weippert mit ihren Freundinnen durch das Schützenzelt und brachte das saure Gemüse unters Feierpublikum. Mit einer Zange verfütterte sie die Gewürzgurken an einige Festzeltbesucher. Und die Aufnahmen lassen keinen Zweifel daran: Die Gruppe aus jungen Frauen hatte bei ihrer spontanen Aktion offenbar eine Riesengaudi.

Mit ihren Freundinnen verteilte Lola Weippert Gewürzgurken im Festzelt.
Für ihren ersten Wiesn-Besuch findet Lola Weippert daher ganz klare Worte: "Es war unendlich witzig und ich würde am liebsten sofort wieder hingehen, aber jetzt heißt es erstmal: Koffer packen, die Weltreise ruft! Wir sehen uns nächstes Jahr!" In der 29-Jährigen scheint das Oktoberfest jedenfalls einen weiteren Promi-Fan gefunden zu haben.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger am 26.09.2025 08:14 Uhr / Bewertung:

    Sie "plant eine Weltreise", ich tippe auf Fallingbostel als erste und auch wichtigste Station.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • keinerosarotebrille am 26.09.2025 08:06 Uhr / Bewertung:

    Niemand kennt sie, keiner weiss wo sie angeblich moderiert - aber sie ist „beliebt“. Und stellt Bilder von ihren Gurken ins Internet. Unfassbar, was für ein Schmarrn.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • BingoMuc am 26.09.2025 08:02 Uhr / Bewertung:

    Hoffe sie hat sie nicht verschenkt

    Antworten lädt ... Kommentar melden
