Wiesn-Dinner: Cathy Hummels wählt Dirndl-Schleife beim Society-Comeback ganz bewusst

Society-Comeback für Moderatorin und Spielerfrau Cathy Hummels. Die 33-Jährige zeigt sich erstmals nach den Schlagzeilen rund um das angebliche Ehe-Aus mit Fußballer Mats Hummels auf dem gesellschaftlichen Parkett.

Alljährliches Wiesn-Dinner auch ohne Oktoberfest: Auf Einladung von Trachtendesignerin Kinga Mathe vergnügten sich am Donnerstagabend die aufgehübschten Promi-Ladys in schicken Dirndl im Garden Restaurant des Bayerischen Hofs.

Charity: Wiesn-Dinner von Kinga Mathe im Bayerischen Hof

Das festliche Ambiente nutzte die Grünwalderin, um auf die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan aufmerksam zu machen. Mit dem Erlös der Dirndl-Kollektion will sie die Initiative "Defend Afghan Women's Rights" von Düzen Tekkal unterstützen. Die Kriegsreporterin hielt eine emotionale und mitreißende Rede über die fürchterliche Situation der Frauen und deren eingeschränkte Rechte im von den Taliban besetzten Afghanistan. Es gab Standing Ovations, lauten Applaus und manches Tränchen.

Hummels: Erster Auftritt nach Schlagzeilen um angebliches Ehe-Aus

Cathy Hummels wählte diesen Charity-Auftritt in der Society nach den Schlagzeilen über eine angebliche Trennung und Scheidung ganz bewusst. Für sie fühlte es sich richtig an, wieder in der Öffentlichkeit aufzutreten. Die 33-Jährige sei für den guten Zweck gekommen, sagte sie der AZ. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, Menschen in Not zu helfen – und deswegen habe Hummels die Einladung von Designerin Kinga Mathe kurzfristig angenommen: "Es geht um Geld für Afghanistan, das unterstütze ich und deshalb bin ich hier."

Was sagt Cathy Hummels zur angeblichen Trennung von Mats Hummels?

Die 33-Jährige wusste, dass das Blitzlicht auf sie gerichtet sein wird und dass Fragen zu ihrem Privatleben gestellt werden. Cathy Hummels lächelte, zeigte sich als starke und selbstbewusste Frau. Konkret über das angebliche Scheitern ihrer Ehe mit Fußballer Mats Hummels will (und darf?) sie nicht sprechen: "Alles gut, mir geht es gut", sagte sie der AZ.

Cathy Hummels bindet Dirndl-Schleife rechts

Die Dirndl-Schleife hat Cathy Hummels demonstrativ weiterhin rechts gebunden. Geht man nach der Tradition, bedeutet dies, dass die Dirndl-Trägerin vergeben bzw. verheiratet ist.

Ebenfalls mit dabei: Anwalt Christian-Oliver Moser. Der Jurist für Medienrecht saß gegenüber von Cathy Hummels. Die beiden kennen und schätzen sich. Er betreute die Spielerfrau schon bei ihrem Influencer-Prozess, als es um angebliche Schleichwerbung auf Instagram ging.

Bei Nussbutter-Forelle mit Pinienkernen sowie Poltinger Hendl mit Steinpilzen und Buschbohnen genossen auch Promis wie "Tagesschau"-Sprecherin Karolin Kandler, Model Monica Ivancan, "Schöne Münchnerin"-Gewinnerin Pia Riegel, Schönheits-Expertin Dr. Julia Czechner und Moderatorin Tina Kaiser das Trachten-Ambiente – auch ohne Oktoberfest 2021.

Fotos vom Wiesn-Dinner finden Sie in unserer Galerie.