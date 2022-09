Wiesn 2022: Die schönsten Accessoires zum Dirndl

O'zapft is! Für einen gelungenen Wiesn-Besuch braucht es neben einem Dirndl die passenden Accessoires. Das sind die schönsten Oktoberfest-Trends 2022, mit denen Ihr Trachten-Outfit zum echten Hingucker wird.

Das Münchner Oktoberfest ist zurück. Am 17. September heißt es nach zwei Jahren Pause auf der Theresienwiese wieder "O'zapft is!". Endlich können wir unsere Dirndl wieder aus dem Schrank holen und damit über die Wiesn flanieren, die gesellige Atmosphäre in den Festzelten in uns aufsaugen und Bier und Brezen genießen. So selbstverständlich wie diese Wiesn-Klassiker sind, gehört es auch dazu, zum Dirndl die passenden Accessoires zu kombinieren. Mit diesen Styling-Tipps verpassen Sie Ihrem Trachten-Outfit ein modisches Upgrade.

Statement-Ohrringe

Der Dirndl-Trend 2022 geht ganz klar in Richtung hochgeschlossener Modelle - bevorzugt aus feiner Spitze. Da ist wenig Platz für eine hübsche Kette. Daher setzen Trachtenmoden-Designerinnen wie Kinga Mathe oder Julia Trentini in dieser Wiesn-Saison auf auffällige als Ergänzung zu ihren Entwürfen. Diese blitzen unter femininen Flechtfrisuren oder offen getragenen Haaren hervor und ziehen die Blicke auf sich. Je auffälliger die Schmuckstücke an den Ohren, umso besser. Wichtig ist lediglich, dass die Hingucker farblich passend auf das Dirndl abgestimmt sind.

Haarreifen

Neben Statement-Ohrringen gibt es noch ein weiteres Accessoire, das 2022 unsere Oktoberfest-Herzen höher schlagen lässt: Während vor einigen Jahren Blumenkränze total in Mode waren, sind es jetzt breite Haarreifen aus Samt oder ähnlichem Material, die dem Wiesn-Outfit den letzten Schliff geben. Besonders angesagt sind Haarreifen in geflochtener Optik, die farblich zum restlichen Styling passen. Was die Frisur angeht, ist der Haarreif ein echter Allrounder. Er kann sowohl zu offenen Haaren kombiniert werden oder als Accessoire in die Flechtfrisur integriert werden. Viel Spaß beim Experimentieren!

Stolas

Klassischerweise werden zum Dirndl Strickjacken oder Trachten-Janker kombiniert. Wie wäre es 2022 mit einer Alternative? Eine Stola wirkt elegant und verleiht dem Dirndl ein kuschelig-warmes Upgrade - . Je nach Geschmack kann hier mit verschiedenen Details gespielt werden. Eine Stola mit filigranem Strickmuster in eher zurückhaltenden Farben unterstreicht die Vorzüge des Dirndls, während eine Stola mit großen Volants oder auffälligem Muster für einen extra Hingucker-Moment sorgt.

Korbtaschen

Natürlich brauchen wir für den Wiesn-Besuch auch eine Tasche, in der wir unsere wichtigsten Utensilien verstauen können. Dieses Jahr sind unser Favorit zum Trachten-Outfit. Das Natur-Material bildet einen wunderbaren Kontrast zu den Materialien und Farben, die dieses Jahr bei Dirndln besonders beliebt sind: Samt, Spitze und Velourleder in kräftigen Beerentönen oder intensivem Blau und Waldgrün.