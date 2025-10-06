Wiederentdecktes Tier mit nur 10 Zentimetern Länge: Korrekte Antwort verwundert WWM-Kandidatin

Auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" hat schon so mancher Studiogast sein Glück versucht. In der neuesten Ausgabe fragt Günther Jauch nach einer Tierart, die nur zehn Zentimeter groß ist. Handelt es sich um Schlangen, Krokodilen, Walen oder Bären? Während die Kandidatin an der Aufgabe verzweifelt, hat die AZ die richtige Lösung parat.

Bei "Wer wird Millionär?" ist ein breites Allgemeinwissen gefragt. Auch Trivia aus dem Tierreich kann durchaus nützlich sein, wenn man mit einer hohen Gewinnsumme nach Hause gehen möchte. Das bekommt in der neuesten Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche" eine Kandidatin ganz besonders zu spüren. Während sie noch nach einer Tierart von 10-Zentimeter-Größe sucht, kennt die AZ bereits die richtige Antwort.

Schlange oder Bär: Günther Jauch fragt nach kleiner Tierart

In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" darf die Lehrerin Anna-Lea Fröhlich auf Günther Jauchs (69) Ratestuhl Platz nehmen. Die Kandidatin kämpft sich bis zur 32.000-Euro-Frage durch und hat zu diesem Zeitpunkt noch zwei verbliebene Joker. Günther Jauch möchte an dieser Stelle von ihr wissen:

20 Jahre nach der letzten Sichtung wurde sie unlängst wiederentdeckt: die mit einer Größe von nur etwa 10 cm kleinste Art unter den...?

A: Schlangen

B: Krokodilen

C: Walen

D: Bären

Kandidatin denkt taktisch: Zwei Joker bei "Wer wird Millionär?"-Frage

Da sich Anna-Lea Fröhlich unsicher ist, möchte sie einen Lehrerkollegen als Telefonjoker zücken. Um dem Kontakt die Beantwortung der Frage zu erleichtern, entscheidet sich die Kandidatin zuvor noch für den 50:50-Joker, der sie mit den Antwortmöglichkeiten A: Schlangen und D: Bären zurücklässt. Da der Telefonjoker die richtige Lösung nicht kennt, steigt die Kandidatin an dieser Stelle freiwillig aus und hofft, im Laufe der Woche eine erneute Spielchance zu kriegen. Sie hätte auf die Antwort "Bären" getippt.

Günther Jauch klärt auf: Gesuchte Tierart ist Schlange

Nachdem er ihr zu den 16.000 Euro gratuliert hat, klärt Günther Jauch auf, dass die richtige Lösung A: Schlangen gewesen wäre. Bei dem gesuchten Tier handelt es sich um die Barbados-Fadenschlange: Zehn Zentimeter groß, 2,5 Millimeter dick und kommt optisch eher einem Regenwurm als einer Schlange gleich. Der kleinste bisher entdeckte Bär hat hingegen eine Größe von 1,40 Meter, wie Günther Jauch abschließend erklärt.