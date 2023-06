"Wie peinlich ist das denn?": Carmen Geiss schimpft über teure VIP-Party

"Die Geissens" umgeben sich in Monaco tagtäglich gerne mit teuren Dingen. Doch manchmal scheint es da auch Fehlinvestitionen zu geben – findet zumindest Carmen Geiss auf einer Party.

Wenn man an "Die Geissens" denkt, sind Luxus und Glamour definitiv zwei der ersten Begriffe, die einem da in den Kopf kommen. Denn das ist es, was die Welt über die Familie aus ihrer Wahlheimat Monaco so mitbekommt.

Doch für Carmen Geiss (58) scheint vermeintlicher Luxus nicht immer auch gleich hochwertig und gut zu sein.

Carmen Geiss postet Video von Party in Monaco

Diesen Eindruck bekommen Social Media-Nutzer zumindest, wenn sie auf Carmen Geiss' Instragam-Profil vorbeischauen. Dort hat die 58-Jährige kürzlich nämlich ein Video gepostet, das eine Party im monegassischen Club "Amber Lounge" zeigt.

Auf den ersten Blick wirkt das eigentlich wie ein erfolgreicher Abend. Doch der Kommentar von Carmen Geiss unter ihrem Video führt zu einem ganz anderen Eindruck.

"Das Billigste, was ich je gesehen habe": Carmen Geiss zeigt sich enttäuscht

Denn die 58-Jährige scheint mit dieser Party alles andere als zufrieden zu sein. Mit "Wie peinlich ist das denn🙈😂😂" beginnt sie den Kommentar und schreibt dann weiter: "Das war mit Abstand das billigste was ich je gesehen habe und das für 28.000 Euro der Tisch."

An diesem Abend seien sie aber eingeladen gewesen, so Geiss, denn: "Wenn ich für so eine Sch… Geld ausgeben müsste, würde ich mich schlecht fühlen." Nur weil teuer draufsteht, ist offenbar eben nicht immer auch gleich teuer drin.