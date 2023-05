Prinzessin Davina? Tochter von Carmen Geiss lässt sich zur Royal krönen

Davina Geiss besucht mit ihrer Schwester Shania Tyra das kleine italienische Fürstentum Seborga. Und leiht sich dort kurzerhand die Krone von Fürstin Nina aus.

Geiss-Tochter Davina (r.) lies sich in Italien zur Royal krönen – zumindest für einen kurzen Moment.

Irgendwann im Leben mal Prinzessin sein? Gerade für viele kleine Mädchen ist das von Anfang an ein Traum – auch wenn er in den meisten Fällen leider nie in Erfüllung geht. Für die Tochter von Carmen und Robert Geiss, Davina Shakira Geiss (19) ist dieser Traum nun allerdings wahr geworden.

Davina Geiss besucht italienisches Mini-Fürstentum

Im Rahmen ihrer RTL2-Soap "Davina & Shania – We Love Monaco" reisten Davina und ihre Schwester Shania Tyra Geiss (18) ins kleine italienische Fürstentum Seborga, das gerade einmal knapp 300 Einwohner zählt.

Dort angekommen wurden sie direkt von Fürstin Nina, eigentlich Nina Döbler-Menegatto, die 2019 zur Fürstin gewählt wurde, empfangen. Eigentlich ist die Fürstin gebürtige Allgäuerin, doch seit sie lebt bereits seit über 20 Jahren in diesem kleinen Ort im italienischen Hinterland.

Fürstin Nina zeigt Davina Geiss stolz ihre Krone

Zur Fürstin wählen lassen konnte sie sich unter anderem deshalb. Außerdem müsse man aber auch italienisch sprechen und eine Immobilie im Ort besitzen, um überhaupt kandidieren zu können, wie Fürstin Nina auf Nachfrage von Davina und Shania Geiss erklärt.

Nach einem Kanonenschuss zur Begrüßung und einem kurzem Rundgang durch das Fürstentum, zeigt die Fürstin ihren Besuchern schließlich das besondere Schmuckstück, das einen echten Royal ausmacht: die Krone. Sie liegt in einem kleinen Souvenir-Shop, damit alle Touristen sie sehen und bestaunen können, wie die Fürstin erklärt.

Davina Geiss bekommt echte royale Krone aufgesetzt

Auf kurze Bewunderung folgt von Davina Geiss selbstbewusst: "Ich werde jetzt Königin – und Prinzessin!" Und dann kommt er auch schon, der magische Moment: Fürstin Nina setzt Davina Geiss die fürstliche Krone auf! "Die ist aber schwer... Ich würde Kopfschmerzen bekommen, wenn ich die den ganzen Tag tragen würde", lauten Davinas erste Reaktionen.

Ein paar royale Fotos inklusive Posen dürfen aber natürlich trotzdem nicht fehlen.