Wie Papa William: Geht Prinz George bald nach Eton?

Prinz George wird offenbar in die Fußstapfen seines Vaters treten und das prestigeträchtige Eton College besuchen. Die Kosten pro Jahr: über 60.000 Euro.

Nach monatelangen Spekulationen scheint die Entscheidung über Prinz Georges (11) weitere Schullaufbahn gefallen zu sein. , wird der älteste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) höchstwahrscheinlich das renommierte Eton College besuchen - genau wie sein Vater. "Alle Wege führen nach Eton", zitiert die britische Zeitung Insider aus dem Palastumfeld über die prestigeträchtige Jungenschule.

Besuch mit den Eltern bereits 2023

Dass Eton ein heißer Kandidat für den übernächsten König ist, deutete sich bereits 2023 an. Damals wurde Prinz George beim Besuch der Schule gemeinsam mit seinen Eltern gesichtet. Der Besuch befeuerte die Spekulationen, dass das Elite-Internat für den Zweitplatzierten in der Thronfolge die erste Wahl sein könnte.

Offiziell ist die Entscheidung noch nicht verkündet worden, doch faktisch dürfte sie längst gefallen sein. Obwohl Eton erst College-Schüler zwischen 13 und 18 Jahren aufnimmt, müssen sie bis zum 30. Juni des Schuljahres angemeldet werden, in dem der Junge zehn Jahre alt wird. Nach diesem Stichtag gibt es laut der Schulwebseite "nur noch den Weg über Stipendien".

Familientradition und königliche Verbindungen

Das Eton College blickt auf eine lange Geschichte mit der königlichen Familie zurück. Sowohl Prinz William als auch Prinz Harry (40) besuchten die Schule als Teenager. Als William 1995 eingeschrieben wurde, war er der erste hochrangige Royal, der Eton besuchte. Allerdings hatte er bereits Familienverbindungen zur Schule, da sowohl Prinzessin Dianas (1961-1997) Bruder als auch ihr Vater dort Schüler waren.

Auch einige der Cousins von Queen Elizabeth II. (1926-2022) - darunter der Duke of Kent, der Duke of Gloucester und Prinz Michael of Kent - waren Eton-Schüler. Die Tradition scheint sich nun mit Prinz George fortzusetzen.

Die Gebühren für Eton belaufen sich auf umgerechnet über 60.000 Euro pro Jahr. Laut der Schulwebseite deckt dieser Preis "Unterricht, Verpflegung, Unterkunft und die Kosten für die meisten sportlichen Aktivitäten sowie den Großteil der Unterrichtsmaterialien ab. Zusätzlich fallen variable Extras an, wie Musikstunden, optionale Versicherungen, Mitgliedschaft im Bootsclub und Schulausflüge."

Nähe zum Familiendomizil

Ein praktischer Vorteil: Obwohl Eton ein Internat ist, liegt es nur eine kurze Autofahrt von Adelaide Cottage, dem Familiendomizil in Windsor entfernt. Prinz George wird daher problemlos seine Eltern und Geschwister besuchen können - ganz wie William, der während seiner Eton-Zeit regelmäßig sonntags mit seiner Großmutter Queen Elizabeth auf Schloss Windsor zu Mittag aß.

Derzeit besuchen Prinz George, Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) gemeinsam die Lambrook School. Sollten sich die Eton-Gerüchte bewahrheiten, könnte auch Louis später wie George dorthin wechseln.

Charlotte hingegen wird ihre Brüder nicht an die reine Jungenschule begleiten können. Es ist durchaus möglich, dass sie in einigen Jahren dem Bildungsweg ihrer Mutter folgt und das Marlborough College besucht. Die Entscheidung über ihre weitere Schullaufbahn steht jedoch noch nicht unmittelbar an.