"Wie man blufft": Boris Becker fädelt Deal für Anna Ermakova mit ein

Boris Becker genießt die gewonnene Freiheit nach seiner Zeit im Gefängnis. In einem Interview spricht er auch über seine Tochter Anna Ermakova, die aktuell Kandidatin bei "Let's Dance" ist. Als Papa habe er bei den Vertragsverhandlungen rund um die Gage mitgewirkt...

Boris Becker wurde im April 2022 wegen Insolvenzdelikten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Doch schon im Dezember, nach 230 Tagen im Gefängnis, wurde der 55-Jährige vorzeitig aus dem Knast in London entlassen. Der ehemalige Tennis-Star verbüßte also nur siebeneinhalb Monate. Jetzt ist Boris Becker wieder frei – und gab ein weiteres Interview.

Boris Becker gibt "Financial Times" ein Interview

In der "Financial Times" spricht Boris Becker unter anderem über seine uneheliche Tochter Anna Ermakova – und dass er ihr bei der Vertragsunterzeichnung zur RTL-Tanz-Show beratend zur Seite stand. Die 22-Jährige ist 2023 Teilnehmerin bei "Let's Dance" und konnte in der Kennenlern-Show bei Jury und Publikum punkten.

Anna Ermakova bei "Let's Dance": "Man will mich scheitern sehen"

Und auch in der zweiten Folge, am vergangenen Freitag, sahnte Anna Ermakova Jury-Lob ab. Der sonst so strenge Juror Joachim Llambi fand: "Es war heute Abend der beste Vortrag. (...) Du hast wirklich gut im Arm gestanden, warst schnell auf dem Fuß, hast einen guten Look gehabt." Anna Ermakova selbst fürchtete sich vorab vor der Resonanz des Publikums: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass man mich scheitern sehen will. Ich fühle mich nicht so mächtig, nicht so sexy."

Tipps bei Honorar und Gage für Tochter Anna Ermakova

Boris Becker verriet in der britischen Tageszeitung, wie konkret er Tochter Anna im Vorfeld der Show-Teilnahme unterstützt habe. "Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut, wie man blufft." Denn er könne gut mit Zahlen umgehen, "ob Sie es glauben oder nicht", beteuert Becker. Wie hoch Anna Ermakovas Gage für "Let's Dance" ist, hat Boris Becker nicht verraten. Und auch RTL schweigt zu den Kandidatenverträgen. Ob Anna Ermakova dank ihres berühmten Vaters also mehr verdienen wird als ursprünglich angedacht, ist nicht bekannt.

Boris Becker und Anna Ermakova: Verhältnis nach Gefängnis wirklich besser?

Schon im ersten Interview nach seiner Haftentlassung sagte Boris Becker zu Steven Gätjen auf Sat.1: "Ich habe noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen. Es brauchte ein Gefängnis, dass wir uns nahekommen. Auch sie wollte mich besuchen, auch da war ich schüchtern und scheu. Das werden wir in der Freiheit nachholen." Doch noch ließ sich Boris Becker nicht im Kölner Studio von "Let's Dance" blicken. Lediglich auf Instagram zeigte er sich "stolz"...