Wie geht's mit Willi Herrens abgebranntem Foodtruck jetzt weiter?

Am 2. Mai ist Willi Herrens Reibekuchen-Truck ausgebrannt. Ein Feuer zerstört den Essenswagen komplett. Der Schauspieler und Sänger starb am 20. April mit nur 45 Jahren. Wie geht es jetzt mit seinem Reibebuchenstand weiter?

Nur noch Trümmer sind vom einstigen Foodtruck von Willi Herren übrig geblieben. Erst nach einer Stunde konnten die angerückten 53 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen den Brand unter Kontrolle bringen.

Foodtruck von Willi Herren ist ausgebrannt

Meterhohe Flammen loderten, als am 2. Mai gegen 22.25 Uhr die Feuerwehr auf das Selgros-Gelände an der Europaallee in Frechen (bei Köln) gerufen wurde. Die Rievkoochebud, wie Willi Herren seinen Reibekuchen-Truck nannte, ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Brandursache ist noch unklar

Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch völlig unklar. Weder Polizei noch Feuerwehr haben ein Statement abgegeben, ob es Brandstiftung oder ein technischer Defekt war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es auf AZ-Anfrage. Der abgebrannte Wagen wurde zunächst beschlagnahmt.

Willi Herren wollte mit Foodtruck schuldenfrei werden

Will Herren wollte mit seinem Reibekuchen-Truck finanziell über die Runden kommen. Die Corona-Pandemie hatte den Sänger und Schauspieler belastet. Nach seinem überraschenden Tod kündigten seine Geschäftspartner an, den Wagen mit Herrens Konterfei weiter betreiben zu wollen. Auf Instagram heißt es: "Nichtsdestotrotz werden wir Euch zeigen, wie wichtig uns dieser Truck und Willis Vermächtnis waren und werden noch diese Woche mit einer Idee versuchen die Rievkoochebud zurück ins Leben zu holen!"

Willi Herren und seine Geschäftspartnerin bei der Eröffnung seiner Rievkoochebud, in der er Reibekuchen verkaufen wollte. © imago/Horst Galuschka

Beerdigung am 5. Mai in Köln

Der im Alter von 45 Jahren gestorbene "Lindenstraße"-Schauspieler wurde am 5. Mai in den Farben seiner Heimatstadt Köln beerdigt. "Ganz im Sinne des Kölner Originals" habe die Familie entschieden, die Zeremonie in Rot-Weiß zu halten.

Nur 30 Personen bei Bestattung zugelassen

Wegen der Corona-Pandemie waren zu der Beerdigung nur 30 Personen zugelassen, erklärte das Bestattungshaus. Nur die engsten Familienmitglieder und Freunde waren anwesend. Herrens Ehefrau Jasmin ist nicht gekommen, legte aber später einen eigenen Kranz an Willis Grab.

"Es tut uns sehr leid, dass die Fans nicht teilnehmen können", erklärte Herrens Tochter Alessia Herren. Es gab aber die Möglichkeit, auf einer digitalen Kondolenzseite einen letzten Gruß zu hinterlassen.

Woran starb Willi Herren?

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung werde erst in einigen Wochen erwartet, erklärte Oberstaatsanwalt Bremer.