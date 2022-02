Wie geht es Queen Elizabeth II.? Britische Botschafterin in Deutschland gibt Update

An diesem Wochenende feiert Queen Elizabeth 70 Jahre seit ihrer Thronbesteigung am 6. Februar 1952. Letztes Jahr war die Sorge um die 95-Jährige groß. Wie geht es ihr jetzt? Und wird sich die Monarchin zum Jubiläum in der Öffentlichkeit zeigen?

Doch nun gibt es gute Nachrichten. Die britische Botschafterin in Berlin, Jill Gallard (53), sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich höre, dass es ihr sehr gut geht." An diesem Wochenende können Royals-Fans darauf hoffen, die Queen zu Gesicht zu bekommen: Am 6. Februar feiert sie ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Die großen Feierlichkeiten finden in London allerdings erst im Juni statt - wetterbedingt.

Queen ist die "beste Botschafterin für Großbritannien"

Für Gallard war ein Treffen mit der Queen ein Höhepunkt ihrer Karriere. Die Königin habe 14 Premierminister kennengelernt. "Sie hat jede Woche mit Winston Churchill gesprochen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das ein bisschen unglaublich", so die Botschafterin. Als sie 2011 Botschafterin in Portugal wurde, hatten die beiden demnach ein längeres Treffen. Sie hätten damals über globale, europäische und portugiesische Politik gesprochen.

Gallard sage immer: "Die Königin ist die beste Botschafterin für Großbritannien, weil sie so bekannt ist. Überall." Dass Deutschland und Großbritannien verbunden sind, spiegelt sich laut der Botschafterin auch darin, dass die Queen für fünf Staatsbesuche anreiste. 2015 war Elizabeth II. das letzte Mal in Berlin. Damals bekam sie neben Marzipan auch ein Gemälde mit einem blauen Pferd geschenkt, was die Queen etwas amüsierte.

Ungewöhnliche Geschenke für die Queen

Was aus dem Bild wurde, wisse Gallard nicht. "Normalerweise gehen alle Geschenke an den Buckingham Palace oder an Museen. Einmal hat man der Queen ein Pferd geschenkt, ich glaube, in Argentinien. Manchmal haben wir da praktische Herausforderungen, solche Geschenke nach Großbritannien zu bekommen. Ein Kollege, Botschafter Paul Brummell, hat ein Buch über diplomatische Geschenke geschrieben, das muss ich noch lesen."