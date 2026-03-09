WHO-Empfehlung zur Stillzeit von Babys: Hätten Sie die Auflösung bei WWM gewusst?

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von einem Kandidaten wissen, wie lange Babys laut Weltgesundheitsorganisation gestillt werden sollten. Die richtige Antwort ist 8000 Euro wert.

Beim Stillen scheiden sich die Geister: Für die einen gibt es keine Alternative bei der Ernährung frisch geborener Babys, andere wiederum setzen eher früh auf Alternativen. Auch über den Zeitraum, wie lange ein Säugling gestillt werden sollte, gibt es zahlreiche Diskussionen. In der neuen Folge von "Wer wird Millionär?" nimmt sich nun Günther Jauch diesem streitbaren Thema an – mit der offiziellen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Wie lange sollten Babys mindestens gestillt werden?

Am Montag (9. März) wagt sich Luke Rothfuchs aus Köln in die beliebte RTL-Show, um sein Wissen unter Beweis zu stellen. Der Moderator macht es ihm dabei nicht leicht, bereits bei der 8000-Euro-Frage kommt der Quiz-Kandidat ins Schlingern.

Jauch will von ihm wissen: "Die WHO empfiehlt, Säuglinge zu Beginn ausschließlich zu stillen – und zwar konkret in den ersten sechs...?"

A: Tagen

B: Wochen

C: Monaten

D: Jahren

Richtige Antwort ist Günther Jauch 8000 Euro wert

Luke Rothfuchs wirkt etwas aufgeschmissen, denn: "Mit Kindern habe ich nicht so viel zu tun." Gastgeber Günther Jauch stichelt daraufhin lachend: "Versuchen Sie sich zu erinnern." Der "Wer wird Millionär?"-Kandidat schwankt zwischen B: Wochen und C: Monaten. Der 50/50-Joker ist zu diesem Zeitpunkt schon verbraten. Er entscheidet sich deshalb für den Telefonjoker und ruft einen Bekannten an, der allerdings auch keine konkrete Lösung abgeben kann.

Sechs Tage, Wochen, Monate oder Jahre stillen?

Eine Frau aus dem Publikum sorgt durch den Einsatz eines weiteren Jokers für Aufklärung: Antwort C ist korrekt, die WHO empfiehlt eine Stillzeit von sechs Monaten. Damit kann Luke Rothfuchs beim RTL-Quiz weiterzocken. Bei der 32.000-Euro-Frage ist allerdings Schluss. Der Kandidat steigt freiwillig aus und darf damit einen Gewinn von 16.000 Euro mit nach Hause nehmen.

WHO-Empfehlung zum Stillen: Das sagt der Deutsche Hebammenverband

Die WHO-Empfehlung zum Stillen wird auch vom (DHV) unterstützt. "Die neue S3-Leitlinie zur Stilldauer empfiehlt sechs Monate ausschließliches Stillen und eine Mindeststilldauer von zwölf Monaten. Das begrüßt der DHV ausdrücklich", sagt Bundesbeauftragte Kathrin Herold dazu. DHV-Präsidentin Ulrike Geppert-Orthofer ergänzt: "Stillen bietet nicht nur zahlreiche gesundheitliche Vorteile für das Kind, sondern auch für die Mutter. Im Gesamtkollektiv sind stillende Mütter, korreliert mit der Stilldauer, auch im Alter gesünder als Personen, die nicht gestillt haben. Insofern kann die Neuerung auch die Frauengesundheit, der leider immer noch viel zu selten Beachtung geschenkt wird, fördern."