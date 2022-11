Promi-Gästeliste von "Wetten, dass..?" steht fest: Davon kann jede VIP-Party nur träumen

Der Sendetermin steht fest: Am 19. November wird es nach dem erfolgreichen Comeback eine weitere "Wetten, dass..?"-Ausgabe geben. Diese Stars begrüßt Thomas Gottschalk in Friedrichshafen.

Thomas Gottschalk (72) kehrt am Samstag, 19. November (20:15 Uhr, live im ZDF), erneut mit "Wetten, dass..?" zurück. Jetzt hat der Sender bekannt gegeben, welche Stars der Moderator und Sidekick Michelle Hunziker (45) in der Messe in Friedrichshafen begrüßen werden.

Musiker, Schauspieler, Comedians

Robbie Williams (48) blickt laut Ankündigung in der Show auf 25 Jahre Solokarriere zurück und wird sein aktuelles Lied "Lost" performen. Herbert Grönemeyer (66) wird ebenfalls auftreten und einen bisher noch unveröffentlichten Song präsentieren. Als weitere musikalische Acts sind die kanadische Sängerin Tate McRae (19) und der Broadway-Erfolg "Moulin Rouge! - Das Musical" angekündigt.

In der Show wird es unter anderen eine "rasante Außenwette", eine Kinderwette sowie eine Fahrrad- und eine Bagger-Wette geben. Als Wettpatinnen und -paten fungieren Hollywood-Legende John Malkovich (68), die Comedians Michael Bully Herbig (54) und Christoph Maria Herbst (56) und das Schauspielerinnen-Duo Veronica Ferres (57) und Tochter Lilly Krug (21). Ebenfalls auf der Couch Platz nehmen werden Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev (25) und die Fußballerinnen Alexandra Popp (31) und Giulia Gwinn (23). Die Social-Media-Bekanntheiten Lisa und Lena (20) geben Backstage-Einblicke und begleiten die Show live und digital.

2021 gab es eine als einmaliges Comeback konzipierte "Wetten, dass..?"-Ausgabe, die jedoch 15 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte. Wenig später wurde bekannt, dass "Wetten, dass..?" in jedem Fall 2022 und 2023 mit Gottschalk produziert werden wird.