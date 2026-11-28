Die Spannung steigt: In wenigen Tagen übernehmen Bill und Tom Kaulitz einmalig "Wetten, dass..?". Wie werden sich die Promi-Zwillinge schlagen? Welche Resonanz ist zu erwarten? ZDF-Star Marvin Fischer, der die Pre-Show moderieren wird, findet im Interview mit der Abendzeitung klare Worte.

"Bill (37) und Tom (37) kenne ich bisher nur aus Radio-Interviews, aus ihrem Podcast und ihrer Doku-Serie", erklärt Marvin Fischer (39) im Interview mit der Abendzeitung. "Und überall da habe ich sie als sympathisch, offen, authentisch und vor allem als unterhaltsam und witzig wahrgenommen", stellt er klar. Den TV-Moderator scheinen die Kaulitz-Zwillinge bereits davon überzeugt zu haben, dass sie als "Wetten, dass..?"-Gastgeber gut funktionieren können. Sieht er für das Format eine weitere Zukunft?

"Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz: Das sagt ZDF-Moderator Marvin Fischer

Seit diesem Sommer gehört Marvin Fischer zum Moderationsteam des ZDF-Magazins "hallo deutschland". Anfang Dezember wird er zudem für ein weiteres Format im Zweiten vor der Kamera stehen. Gemeinsam mit Janin Ullmann führt Fischer durch die "Countdown"-Sendung zu "Wetten, dass..?" und wird die Zuschauer auf die große Rückkehr des Showklassikers einstimmen.

Bill und Tom Kaulitz werden ihren Moderationsjob mit Bravour meistern, ist sich der TV-Journalist sicher. "Ich glaube, sie werden es schaffen, auch das große Show-Publikum zu begeistern." Seine Prognose geht sogar noch weiter – Fischer wagt eine steile These: "Ich traue den beiden zu, dass sie einen absoluten Volltreffer landen und sich am nächsten Tag alle eine Fortsetzung wünschen." Marvin Fischer zufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Publikum auf weitere "Wetten, dass..?"-Moderationen der Kaulitz-Brüder hoffen wird. Doch ob das realistisch ist? Im Juni erklärte Tom Kaulitz noch, dass es bei einem einmaligen Engagement bleiben soll. Ob sie nach ihrer großen ZDF-Premiere dennoch auf den Geschmack kommen, weiterzumachen, wird sich zeigen.

Marvin Fischer moderiert das ZDF-Magazin "hallo deutschland" und am 5. Dezember die "Countdown"-Sendung zu "Wetten, dass..?". © ZDF/Jana Kay

Marvin Fischer glaubt an Kaulitz-Brüder: "Was die beiden so spannend macht"

Bill und Tom Kaulitz haben ein enges Verhältnis. Zugleich sind die Musiker auch sehr verschieden. Bill gilt als extrovertiert und temperamentvoll – sein Bruder im Vergleich eher als ruhig und zurückhaltend. Doch Marvin Fischer erkennt in dieser Rollenverteilung keinesfalls einen Nachteil für das gemeinsame TV-Engagement. "Genau diese Kombination ist ja das, was die beiden als Moderatoren-Duo so spannend macht." Im Interview mit der Abendzeitung meint der 39-Jährige zudem: "Die beiden sind Zwillinge und kennen sich wahrscheinlich besser als jeden anderen Menschen auf der Welt." Auch auf der TV-Bühne dürften sie sich blind verstehen, meint Fischer und witzelt: "Wenn es einer schafft, Bill auch mal einzufangen, dann ist es Tom."

Klare Ansage an Kritiker: "Lasst sie doch erst mal machen"

Während sich die vielen Fans der Zwillinge auf deren ZDF-Moderation freuen, müssen sich Bill und Tom auch Kritik gefallen lassen. Dass die Tokio-Hotel-Stars vor die "Wetten, dass..?"-Kamera treten, wurde teils mit viel Skepsis beäugt. An die Kritiker richtet Marvin Fischer nun klare Worte: "Lasst sie doch erst mal machen! Die beiden haben Bock auf die Show, freuen sich auf die Herausforderung und haben viel mehr drauf, als viele denken."

Tom und Bill Kaulitz "haben Bock" auf "Wetten, dass..?", ist sich Marvin Fischer sicher. © ZDF/Rankin/Serviceplan München

Große Veränderung bei "Wetten, dass..?": "Ist ja so gewollt"

Dass "Wetten, dass..?" mit den Kaulitz-Brüdern einen neuen Anstrich bekommt, steht für Fischer außer Frage. "Es wird sicher eine andere Show als in der Vergangenheit", erklärt er gegenüber der AZ. "Aber das ist ja so gewollt. Von daher: Einschalten, anschauen – und danach reden wir weiter."

Auch im Vergleich zu früheren "Wetten, dass..?"-Gastgebern dürfte sich mit Bill und Tom Kaulitz in der Show einiges ändern. "Jeder Moderator, jede Moderatorin gibt einer Sendung eine eigene Farbe. Das war bei Frank Elstner so, bei Thomas Gottschalk, bei Markus Lanz und das wird auch bei Bill und Tom so sein", ist sich Marvin Fischer sicher. Wie sich die typische Kaulitz-Note bei der kommenden Sendung erkennen lässt? Laut dem 39-Jährigen ist das noch eine kleine Überraschung: "Ob sie das Studio am Ende als Spielplatz verstehen und sich austoben oder ob sie vielleicht doch die coolen Entertainer sind, das werden wir am 5. Dezember sehen."

Die Kaulitz-Brüder bei einem Shooting für "Wetten, dass..?". © ZDF/Ariel Oscar Greith

"Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz: Diese Gäste sind geladen

Welche Promi-Gäste auf der wohl bekanntesten Couch im deutschen Fernsehen Platz nehmen werden? Die Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart sind bereits bestätigt. Auch Musiker Herbert Grönemeyer soll bei der Produktion dabei sein, wie die Abendzeitung berichtete. Offiziell bestätigt ist dies jedoch noch nicht.