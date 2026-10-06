Wert von 45,0 bei Durchschnittsdeutschen: Richtige Antwort überrascht bei WWM

2025 lieferte der Durchschnittsdeutsche einen Wert von 45,0 – doch in welcher Kategorie? Wochenarbeitsstunden, Alter, Body-Mass-Index oder Schuhgröße? Das möchte Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" wissen.

Günther Jauch hat in der aktuellen Folge mal wieder eine knifflige Frage im Gepäck. Diesmal geht es um den Durchschnittsdeutschen.

Günther Jauch (70) hat mit seinen Fragen schon so manchen Kandidaten zur Verzweiflung gebracht. In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" soll eine Kandidatin den Durchschnittsdeutschen einschätzen. Eine Aufgabe, die sich als ziemlich knifflig entpuppt. Wird hier nach Schuhgröße, Arbeitsstunden oder dem Alter gesucht? Die Abendzeitung kennt die richtige Antwort auf die 4.000-Euro-Frage.

"Wer wird Millionär?": Frage nach Durchschnittswert der Deutschen

In der aktuellen Folge darf Astrid Baus auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Die Mutter einer erwachsenen Tochter ist aus Petersberg in der Rhön angereist und möchte das ganz große Geld gewinnen. Für 4.000 Euro soll sie folgende Frage von Günther Jauch beantworten:

Welcher Wert lag beim Durchschnittsdeutschen 2025 laut Statistischem Bundesamt exakt bei 45,0?

A: Wochenarbeitsstunden

B: Alter

C: Body-Mass-Index

D: Schuhgröße

Die Kandidatin überlegt intensiv und kann sich nicht wirklich für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden. Also wählt sie schlussendlich den Publikumsjoker. Die anwesenden Zuschauer im Studio liefern ein eindeutiges Ergebnis: 93 Prozent entscheiden sich für B: Alter. Astrid Baus vertraut und lässt diese Antwort einloggen. Doch ist das wirklich richtig?

Günther Jauch löst auf: Dieser Durchschnittswert wurde gesucht

Mit ihrem Vertrauen ins Publikum liegt Astrid Baus absolut richtig. Gesucht wurde tatsächlich die Antwortmöglichkeit B: Alter. Günther Jauch erklärt daraufhin, dass die Durchschnittsfrau in Deutschland im Jahr 2025 46,3 Jahre alt war. Der Durchschnittsmann sei hingegen auf 43,6 Jahre gekommen. Beim BMI muss das Publikum schmunzeln: "Ab 40 gilt es als extreme Adipositas", klärt Günther Jauch auf. Daher sei Antwortmöglichkeit C: Body-Mass-Index vollkommen unrealistisch.

A: Wochenarbeitsstunden kann Günther Jauch ebenfalls für hinfällig erklären, denn: Die Norm liegt in Deutschland bei 38 bis 40 Arbeitsstunden pro Woche, zudem gebe es zahlreiche Teilzeitkräfte. Die Durchschnittsarbeitszeit betrage derzeit 34,3 Stunden pro Woche. Und auch D: Schuhgröße kann Günther Jauch ausschließen: Bei den deutschen Männern belaufe sich der Durchschnittswert zwischen Größe 42 und 44. Bei den deutschen Frauen zwischen 38 und 40. Die Kandidatin freut sich über ihre korrekte Antwort und darf im Quiz-Spiel weiterziehen.