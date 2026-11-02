Werbung mit Spruch über Louvre-Einbruch: WWM-Kandidatin scheitert fast an korrekter Lösung

Elektroroller, Lastenaufzüge, Speedboote oder Presslufthämmer? Günther Jauch fragt bei "Wer wird Millionär?", wofür eine Firma mit dem Spruch "Wenn's mal wieder schnell gehen muss" unter einem Foto des Louvre-Einbruchs warb. Das ist die richtige Antwort ...

Wer kann sich bei Günther Jauch beweisen? Auch am 2. November fühlt der RTL-Quizmaster in einer neuen Ausgabe von " " seinen Kandidaten auf den Zahn. Studiogast Fine Sophie Sendel soll eine Frage im Bereich Werbung und Zeitgeschehen beantworten. Die korrekte Lösung ist 8.000 Euro wert.

"Wer wird Millionär?": Firma wirbt mit Spruch unter Foto vom Louvre-Einbruch

Fine Sophie Sendel hofft bei "Wer wird Millionär?" auf den großen Gewinn. Sie kommt aus Gutach im Breisgau und ist im Hotel- und Gastronomiemanagement tätig. Zuvor arbeitete Jauchs Kandidatin als Schauspielerin und ist in der RTL+-Serie "Meme Girls" zu sehen. Sie entscheidet sich für die Risikovariante mit vier Jokern. Günther Jauch will von ihr wissen:

"Wenn's mal wieder schnell gehen muss": Mit diesem Spruch unter einem Foto vom Louvre-Einbruch warb 2025 eine Firma für ...?

A: Elektroroller

B: Lastenaufzüge

C: Speedboote

D: Presslufthämmer

Frage zu Werbung bei Günther Jauch: WWM-Kandidatin nutzt den Zusatzjoker

"Das weiß ich nicht", gibt Fine Sophie Sendel schnell zu. "Ich schätze, mir bleibt nichts anderes übrig, als eine Person im Publikum zu fragen", meint sie. Die Kandidatin setzt auf den Zusatzjoker. Sie entscheidet sich für eine Dame, die als Angestellte bei einem Energieversorger arbeitet. Der Joker rät Sendel zu Antwortmöglichkeit B: Lastenaufzüge und liefert zugleich eine Begründung: "Ich habe das im Fernsehen gesehen. Das war auch mehrfach in der Presse und im Radio. Also es ist eindeutig." Jauchs Kandidatin vertraut ihrem Zusatzjoker und lässt B einloggen.

"Wer wird Millionär?": Lastenaufzüge als korrekte Lösung

Diese Entscheidung stellt sich als die richtige heraus: Tatsächlich handelt es sich bei Option B um die korrekte Antwort. Die Firma Böcker warb 2025 mit dem Spruch "Wenn's mal wieder schnell gehen muss" unter einem Foto vom Louvre-Einbruch für Lastenaufzüge. Sendels Zusatzjoker darf sich über 500 Euro freuen und Jauchs Kandidatin selbst schreitet zur 16.000-Euro-Frage voran.

Louvre-Einbruch 2025 sorgte für Aufsehen

Am 19. Oktober 2025 ereignete sich im Pariser Louvre ein spektakulärer Juwelenraub. Die Täter drangen am helllichten Tag in das weltberühmte Museum ein und entwendeten innerhalb weniger Minuten neun Schmuckstücke aus der französischen Kronjuwelensammlung. Darunter befanden sich Diademe, Halsketten und Ohrringe, die einst französischen Königinnen und Kaiserinnen gehört hatten. Der geschätzte Wert der Beute lag bei rund 88 Millionen Euro.

Im berühmten Pariser Museum Louvre kam es im Oktober 2025 zu einem Einbruch. © imago/NurPhoto

Louvre-Raub: Diese Firma machte mit dem Einbruch Werbung

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte nach dem Einbruch die deutsche Firma Böcker aus dem nordrhein-westfälischen Werne. Die Täter hatten bei ihrem Raub einen Lastenaufzug des Unternehmens verwendet, um an ein Fenster des Museums zu gelangen. Böcker griff den Vorfall für eine Werbeanzeige mit Augenzwinkern auf: Unter einem Foto des Aufzugs vor dem Louvre stand der Spruch "Wenn's mal wieder schnell gehen muss". Zusätzlich verwies das Unternehmen auf die Transportgeschwindigkeit von bis zu 42 Metern pro Minute und die flüsterleise Arbeitsweise des Geräts.