"Wer wird Millionär?" wird ersetzt: Jauchs Show weicht wegen starker Konkurrenz

Die RTL-Primetime gilt am Montag mit "Wer wird Millionär?" eigentlich als gesetzt – doch auf eine neue Folge müssen Zuschauer nun eine Woche länger warten. Warum fällt das quotenstarke Quiz mit Günther Jauch am 30. März aus?

"Wer wird Millionär?"-Fans schauen am Montagabend (30. März) in die Röhre. Das RTL-Quiz, das seit 1999 ausgestrahlt wird, entfällt. Die beliebte Ratesendung mit Kult-Moderator Günther Jauch pausiert für eine Woche. Stattdessen läuft ein Ersatzprogramm. Die AZ weiß, was dahinter steckt.

Ranking-Show statt Jauch-Quiz: RTL verschiebt neue Folge

Mit "Die große Lachparade – Die lustigsten Momente vor laufender Kamera" präsentiert der Kölner Privatsender als Ersatz für "Wer wird Millionär?" eine über dreistündige Sendung, in der skurrile und lustige Momente gezeigt werden – unter anderem auch von Promis wie David Beckham, Cindy aus Marzahn oder René Marik. Die Sendung ist jedoch alles andere als neu und wurde bereits 2024 ausgestrahlt.

Warum setzt RTL am 30. März nicht auf sein montägliches Zugpferd? In der vergangenen Folge erreichte "Wer wird Millionär?" immerhin stolze 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das entspricht einer Zuschauerzahl von 2,89 Millionen Menschen, wie das Branchenmagazin " " berichtete. Dennoch wird auf Günther Jauchs Quotengarant am Montagabend verzichtet. Den Grund kennt die AZ: Es liegt am ARD-Programm!

Testspiel Deutschland gegen Ghana: RTL überlässt König Fußball den Vortritt

Am kommenden Montag wird im Ersten das Testspiel der Fußballnationalmannschaft gegen Ghana gezeigt. Da das Match live ausgetragen wird und eine Ausstrahlung entsprechend nicht verschoben werden kann, verzichtet RTL zugunsten von König Fußball auf eine beim Zuschauer beliebte, direkte Konkurrenz am 30. März.

RTL zeigt mit der "Die große Lachparade" lieber etwas aus der Konserve. Offenbar glaubt man in Köln nicht an einen Quoten-Erfolg und nimmt Jauchs Sendung aus der Schusslinie. Ob der Ausfall von "Wer wird Millionär?" dabei Teil eines TV-Deals von RTL mit dem DFB war?

RTL überträgt bereits am Freitag (27. März) das Testspiel Deutschland gegen Schweiz. Dafür muss die Tanz-Liveshow "Let's Dance" weichen (wird am Sonntag ausgestrahlt).

Wann läuft die neue Folge "Wer wird Millionär?" im TV?

Die Zuschauer von Günther Jauchs TV-Quiz müssen aber nicht lange auf die Ratesendung verzichten. Bereits eine Woche später (5. April) kehrt "Wer wird Millionär?" mit "Das große Oster-Special" auf die Bildschirme zurück. Dann dürfen Überraschungskandidaten unverhofft um eine Million Euro zocken.