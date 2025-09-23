"Wer wird Millionär"-Frage zu Manuel Neuer: Günther Jauch ist peinlich berührt

Bei "Wer wird Millionär?" werden die Fragen mit jeder Spielrunde kniffliger. Manchmal stoßen die Kandidaten allerdings schon bei einer geringen Gewinnsumme an ihre Grenzen. In der neuesten Folge spielt Manuel Neuer bei der 300-Euro-Frage eine tragende Rolle – und die Kandidatin gerät ins Grübeln.

Bei "Wer wird Millionär?" sind drei Dinge wichtig: Glück, Allgemeinwissen und ein kühler Kopf. Wenn Letzterer nicht gegeben ist, kann man schon mal an einer vermeintlich einfachen Frage verzweifeln. In der Folge vom Montagabende (22. Oktober) wird FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) zum Thema – und die Kandidatin gerät vor lauter Nervosität total aus dem Konzept.

"Wer wird Millionär?": Ehemann von Kandidatin ist bekanntes Gesicht

In der aktuellen Folge nimmt Anna Maria Martin Y Moreno auf dem Ratestuhl Platz. Die zweifache Mutter kommt aus Bochum und ist stellvertretende Leiterin der Weiterentwicklung in einem Energie-Konzern. Ins Studio hat sie ihren Ehemann mitgebracht, der vor zehn Jahren ebenfalls Kandidat in der Quizshow gewesen ist.

Damals konnte der Kandidat immerhin 32.000-Euro erspielen – und nun hofft seine Ehefrau auf einen ähnlichen Erfolg. Genau wie ihr Mann entscheidet sich die Kandidatin für die Variante mit vier Jokern. Für 300 Euro möchte Günther Jauch schließlich von ihr wissen:

Ein Drehbuch, verfasst von FC-Bayern-Torwart Neuer – das ist ...?

A: Skizz Ze

B: Vorl Lage

C: Konz Zept

D: Manus Skript

"Wer wird Millionär?": Kandidatin braucht Joker bei 300-Euro-Frage﻿

Anna Maria Martin Y Moreno muss die Frage mehrfach lesen und entscheidet sich schließlich – nach mehreren verzweifelten Hinweisen von Günther Jauch – für den Publikumsjoker. Auch wenn der Moderator davon ausgeht, dass 100 Prozent der Studiogäste die richtige Antwort kennen müssten, entscheiden sich zwei Prozent der Anwesenden tatsächlich für Antwortmöglichkeit B.

Eine Frage zu Manuel Neuer bringt eine "Wer wird Millionär?"-Kandidatin aus dem Konzept. © imago/Markus Fischer

Ungläubig humpelt der angeschlagene Moderator zu einem Zuschauer in der ersten Reihe, der die falsche Antwort gewählt hat. "Ich wollte Sie halt mal näher kennenlernen", lässt der Studiogast den Quizmaster wissen. "Es hat jetzt aber auch inzwischen bei mir Klick gemacht", meint die Kandidatin etwas beschämt, als sich Günther Jauch wieder auf seinen Stuhl begibt. Daraufhin entscheidet sie sich für die richtige Antwort D und kann im Quizspiel weiterziehen.

Der weitere Abend verläuft jedoch weiterhin nicht sonderlich erfolgreich für die Kandidatin. Bereits bei der 8000-Euro-Frage steigt sie freiwillig aus und hat damit lediglich 4000 Euro gewonnen.