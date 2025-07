Wenige Tage nach Trennung: Comeback bei "GNTM"-Paar Armin und Grace

Vor wenigen Tagen verkündete Armin Rausch die Trennung von seiner "Germany's next Topmodel"-Kollegin Grace Zakhour, jetzt haben die beiden schon wieder zusammengefunden. "Echte Liebe ist nicht immer einfach", betont das Nachwuchsmodel.

Armin Rausch und Grace Zakhour lernten sich 2024 bei "Germany's next Topmodel" kennen.

Gerade erst bestätigte Armin Rausch (28) das Liebes-Aus mit Grace Zakhour (25), da liefert der ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidat mit einem neuen Pärchen-Video auf Instagram auch schon die Wendung. Er ist doch wieder mit dem Model zusammen, das er im vergangen Jahr im Rahmen der Show kennengelernt hatte.

zeigt gemeinsame Momente des Paares, während Rauschs Stimme auf Englisch zu hören ist. "Eine kleine Erinnerung an mich und die junge Generation da draußen", beginnt der 28-Jährige seine Botschaft. "Wenn etwas zerbricht, versuche es zu reparieren. Wirf es nicht weg." Er habe sich entschieden, "zu bleiben, zu verstehen und zu wachsen", denn: "Echte Liebe ist nicht immer einfach. Und es ist nur echt, wenn es nicht immer perfekt ist".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Grace Zakhour antwortet mit Liebesbekenntnis

Am Ende des Tages lohne es sich "für das Herz einer guten Frau" zu kämpfen. Das sieht offenbar auch seine Partnerin so. "Du machst mich zur glücklichsten Frau. Ich liebe dich", kommentiert Grace Zakhour den Beitrag.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Armin Rausch in einer Instagram-Story die Trennung nach rund einem Jahr. "Grace und ich haben uns kürzlich getrennt", erklärte er, betonte dabei aber, dass "alles unter guten Bedingungen" verlaufen sei und er seiner Ex-Freundin "nur das Beste" wünsche.

Das Paar hatte sich 2024 während der 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" kennengelernt. Es war die erste Staffel, in der auch Männer an der Castingshow von Heidi Klum (52) teilnehmen durften. Während Rausch den fünften Platz belegte, schaffte Zakhour es ins Finale und wurde dort Vierte.

Bereits während der Show machten Liebesgerüchte die Runde, bis das Nachwuchsmodel seiner Kollegin im Live-Finale schließlich die Frage stellte, ob sie seine Freundin werden wolle. Seitdem teilten die beiden regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung und zeigten sich bei glamourösen Events wie den Filmfestspielen in Cannes.