Wenige Tage nach seinem Zwillingsbruder: Igor Bogdanoff stirbt nach Corona-Infektion

Die Gesichter der Zwillinge Grichka und Igor Bogdanoff sind weltberühmt. Ihr Leben fasziniert viele. Nun sind Grichka und kurz nach ihm auch Igor mit 72 Jahren nach einer Corona-Infektion gestorben.

Sie waren ein unverkennbares Duo. Am 28. Dezember ist Grichkar Bogdanoff im Alter von 72 Jahren nach einer Corona-Infektion gestorben. Nun folgt ihm sein geliebter Bruder Igor nur sechs Tage später. Zuvor lagen sie auf der Intensivstation des Georges-Pompidou-Krankenhauses in Paris.

Mit Corona infiziert: Igor und Grichka Bogdanoff sind gestorben

"Umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner Angehörigen ist Grichka Bogdanoff am 28. Dezember 2021 friedlich zu den Sternen entschlafen", so das Management der TV-Stars in der Tageszeitung "Le Monde".

Igor und Grichka Bogdanoff ließen sich nicht gegen COVID-19 impfen

Am 3. Januar musste sich die Familie auch von Zwillingsbruder Igor verabschieden. "In Frieden und Liebe, umgeben von seinen Kindern und seiner Familie, ist Igor Bogdanoff am Montag, den 3. Januar 2022, ins Licht gegangen", ließ die Familie der Zwillinge laut " " gegenüber französischen Medien ausrichten. Die Bogdanoff-Zwillinge sollen Impfgegner gewesen sein, berichten französische Medien.

© BrauerPhotos, dpa Bild 1 von 66 Von diesen Promis mussten wir uns 2021 verabschieden. © IMAGO / ZUMA Press Bild 2 von 66 "Golden Girls"-Star Betty White starb am 31. Dezember, nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. © imago images/Raimund Müller Bild 3 von 66 Mit Mirco Nontschew verliert die deutsche Comedy-Welt einen ihrer größten und beliebtesten Stars. Er verstarb am 3. Dezember im Alter von 52 Jahren. © IMAGO / STAR-MEDIA Bild 4 von 66 Ludwig "Lucky" Ladstätter ist am 29. November an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Volksmusik-Sänger wurde 67 Jahre alt. © imago images/Lindenthaler Bild 5 von 66 Roger Fritz (hier mit seiner großen Liebe Margit) ist am 26. November im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Fotograf und Liebling der Münchner Society erlag einem Schlaganfall. © Uwe Zucchi/dpa Bild 6 von 66 Der Schauspieler Volker Lechtenbrink ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren am 22. November im Kreise seiner Familie an den Folgen einer schweren Erkrankung, wie seine Agentur und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mitteilten. © IMAGO / Allstar Bild 7 von 66 Marie Versini wurde als Winnetous Schwester Nscho-Tschi berühmt. Die Schauspielerin ist am 22. November im Alter von 81 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. © imago/Independent Photo Agency Bild 8 von 66 Trauer um Nachwuchsstar Joey Morgan. Er ist am 21. November mit 28 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. © IMAGO / Zeppo Bild 9 von 66 Toni Netzle ist am 27. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Münchner Kultwirtin konnte sich von einer Oberschenkelhalsbruch-OP und einem darauf folgenden Koma nicht mehr erholen. © Henning Kaiser/dpa Bild 10 von 66 Der Schauspieler Arved Birnbaum starb am 24. Oktober im Alter von 59 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. © dpa/Michael Reynolds Bild 11 von 66 Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Wie seine Familie mitteilt, starb der langjährige Republikaner am 18. Oktober an Covid-19. Powell war von 2001 bis 2005 Chefdiplomat unter Präsident George W. Bush. Er war doppelt geimpft. © IMAGO / Horst Galuschka Bild 12 von 66 Journalist Gerd Ruge starb am 15. Oktober im Alter von 93 Jahren in München. Die Todesursache ist nicht bekannt. © Henning Kaiser/dpa Bild 13 von 66 Ludwig Haas, bekannt als "Dr. Dressler" aus der "Lindenstraße", ist tot. Der Schauspieler starb am 4. Oktober. Über die Todesursache ist nichts bekannt. © BrauerPhotos Bild 14 von 66 Der Münchner Galerist Dirk G. Kronsbein starb am 6. Oktober im Alter von 81 Jahren. Er infizierte sich mit dem Coronavirus und erkrankte - trotz doppelter Impfung. © Felix Hörhager/dpa Bild 15 von 66 Rainer Holzschuh, der frühere Chefredakteur des "kicker", ist am 7. Oktober im Alter von 77 Jahren gestorben. © imago/Christian Schroedter Bild 16 von 66 Die Mutter von Gloria von Thurn und Taxis, Gräfin Beatrix von Schönburg Glauchau, starb am 30. September im Alter von 91 Jahren in einer Regensburger Klinik. © imago/ teutopress Bild 17 von 66 Schlagzeuger Franz Trojan (li.) war Gründungsmitglied der Spider Murphy Gang. Er starb am 15. September mit 64 Jahren. © imago/Hogreve Bild 18 von 66 "Großstadtrevier"-Schauspieler Wilfried Dziallas starb am 18. September mit 77 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. © imago/Future Image International Bild 19 von 66 Maria Mendiola ist am 12. September mit 69 Jahren verstorben. Mit "Yes Sir, I Can Boogie" feierte sie mit Mayte Mateos als Duo "Baccara" 1977 einen sensationellen Erfolg. © BrauerPhotos / G.Schober Bild 20 von 66 Jean Paul Belmondo ist tot. Der französische Schauspieler starb am 6. September im Alter von 88 Jahren. Über die Umstände seines Todes ist nichts bekannt. © IMAGO / Matrix Bild 21 von 66 Sarah Harding ist im Alter von 39 Jahren an Brustkrebs gestorben. Wie ihre Mutter mitteilte, ist die "Girls Aloud"-Sängerin am 5. September friedlich eingeschlafen. © ZDF/Rico Rossival Bild 22 von 66 Moderator Wolf-Dieter Poschmann starb am 27. August, er wurde 70 Jahre alt. © Henning Kaiser/dpa Bild 23 von 66 Heide Keller ist am 27. August gestorben. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in "Traumschiff" bekannt war, wurde 81 Jahre alt. Die Todesursache ist nicht bekannt. © picture alliance / dpa Bild 24 von 66 Mit 80 Jahren ist "The Rolling Stones"-Drummer Charlie Watts am 24. August gestorben © Peter Kneffel/dpa Bild 25 von 66 Gerd Müller ist am 15. August gestorben, wie der FC Bayern München mitteilte. Die Fußball-Legende wurde 75 Jahre alt. © picture alliance/dpa | Bernd Kammerer Bild 26 von 66 Der Regisseur Peter Fleischmann ist am 11. August im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Sturzes verstorben. © Ursula Düren (dpa) Bild 27 von 66 Ingrid Fröhlich, Schauspielerin und Deutschlands erste TV Kommissarin starb am 30. Juli im Alter von 81 Jahren. © Expa/Reinhard Eisenbauer (APA) Bild 28 von 66 Dusty Hill, Musiker der Rockband ZZ Top, ist am 28.7.2021 in Houston, Texas gestorben. Er wurde 72 Jahre alt. © Henning Kaiser/dpa Bild 29 von 66 Alfred Biolek ist am 23. Juli in Köln gestorben. Die TV-Legende sei seinem Adoptivsohn zufolge friedlich eingeschlafen. © imago images/Hubert Jelinek Bild 30 von 66 In der Nacht zum 20. Juli 2021 ist der ehemalige Zirkusdirektor Gerd Siemoneit-Barum im Alter von 90 Jahren gestorben. © imago images/ZUMA Wire Bild 31 von 66 Hip-Hop-Pionier Biz Markie starb am 16. Juli im Beisein seiner Frau. Er wurde 59 Jahre alt. © imago images/ZUMA Wire Bild 32 von 66 Der Republikaner Donald Rumsfeld ist am 29. Juni gestorben. Er wurde 88 Jahre alt. © IMAGO / ZUMA Press Bild 33 von 66 Schauspielerin Lisa Bane ist am 14. Juni im Alter von 65 Jahren nach einem Unfall gestorben. Sie war unter anderem durch den Film "Gone Girl" bekannt. © -/WDR/DRA/ARD/dpa Bild 34 von 66 Mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wurde Libuse Safrankova zum Star. Am 9. Juni ist die Schauspielerin im Alter von 68 Jahren gestorben. Sie litt seit Jahren an einer Krebserkrankung. © BrauerPhotos Bild 35 von 66 John Davis (re.) ist am 24. Mai mit 66 Jahren an Corona gestorben. Der Sänger und Musiker wurde als eine der Stimmen hinter der Kultband "Milli Vanilli" bekannt. © BrauerPhotos / O.Walterscheid Bild 36 von 66 Jan Hahn ist tot. Der Moderator des RTL-Frühstückfernsehens "Guten Morgen Deutschland" ist am 4. Mai nach einer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 47 Jahre alt. © Etienne Laurent/EPA/dpa Bild 37 von 66 Alber Elbaz, israelische Modeschöpfer, ist am 24. April gestorben. Er wurde 59 Jahre alt. Die Todesursache ist nicht bekannt. © Bodo Schackow/dpa Bild 38 von 66 Die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva starb am 23. April nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. © Yui Mok/PA Wire/dpa Bild 39 von 66 Der Sänger der britischen Band Bay City Rollers, Les McKeown, ist tot. Er starb am 20. April mit 65 Jahren. © dpa/ Horst Ossinger Bild 40 von 66 Thomas Fritsch starb am 21. April. Der Schauspieler wurde 77 Jahre alt. Laut einer engen Vertrauten sei er friedlich eingeschlafen.

Warum waren die Bogdanoff-Zwillinge berühmt?

Die beiden promovierten Männer (Doktor in Physik und Mathematik) standen seit 1979 gemeinsam vor der Kamera und zählen zu den bekanntesten TV-Stars in Frankreich. Sie präsentierten Science-Fiction-Shows und populärwissenschaftliche Sendungen. Quoten-Erfolge heimsten sie mit "Temps X" ein. Auch beim französischen Ableger von "The Masked Singer" waren die beiden als Kandidaten dabei.