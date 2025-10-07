Weltweit zweitgrößter Produzent: Hier führt Deutschland hinter den USA – Auflösung zu WWM-Frage

Günther Jauch möchte bei "Wer wird Millionär?" von seinem Kandidaten wissen, welches Produkt Deutschland weltweit am zweitmeisten produziert. Smartphones, Käse, Autos oder Wein? Die AZ kennt die richtige Antwort aus dem beliebten RTL-Quiz.

Wer bei "Wer wird Millionär?" glänzen will, benötigt ein großes Allgemeinwissen. Nur wer sich in vielen Themengebieten auskennt, kann sich am Ende über eine beachtliche Gewinnsumme freuen. In der aktuellen Ausgabe (7. Oktober), die Teil der "3-Millionen-Euro-Woche" ist, wird in Günther Jauchs Studio Wissen rund um Deutschland gefordert. Der Quizmaster will von einem Kandidaten wissen, von welchem Produkt Deutschland der weltweit zweitgrößte Produzent ist. Die AZ kennt die richtige Antwort.

"Wer wird Millionär?": Deutschland-Frage über Smartphones, Käse, Autos oder Wein

Kandidat Hendrik Stamm nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Er hat sich für die Risikovariante entschieden. Günther Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Deutschland ist hinter den USA der weltweit größte Produzent von ...?

A: Smartphones

B: Käse

C: Autos

D: Wein

Smartphones, Käse, Autos oder Wein? WWM-Kandidat ist ratlos

Ohne lange zu zögern, möchte Hendrik Stamm die Frage an eine einzelne Person im Publikum richten. Er nutzt also den Zusatzjoker, muss jedoch einige Sekunden warten, bis sich Zuschauer von ihren Plätzen erheben. Stamm setzt dann auf einen Mann, der als Finanzberater tätig ist. Der Herr rät ihm zur Antwort D: Wein, betont jedoch, dass er sich nicht hundertprozentig sicher ist. Hendrik Stamm verrät, dass er selbst eher auf Antwort C: Autos getippt hätte.

Der Quiz-Kandidat setzt einen weiteren Joker – den Telefonjoker – ein, und hofft, dass seine Mutter ihm mit der richtigen Antwort aushelfen kann. Sie rät ihm zur Antwort C: Autos und bestätigt ihren Sohn damit in seiner ersten Vermutung. Hendrik Stamm betont jedoch, dass er sich immer noch nicht sicher sei, und steigt mit seinem bisher erspielten Preisgeld von 16.000 Euro aus.

Richtige Antwort überrascht: Deutschland zweitgrößte Produzent von Käse

Günther Jauch klärt daraufhin auf, dass B: Käse die richtige Antwort gewesen wäre. Deutschland ist demnach hinter den USA der weltweit größte Produzent des Milchprodukts. Hendrik Stamm wäre sowohl mit seiner eigenen Vermutung (C: Autos) als auch mit der Vermutung des Zusatzjokers (D: Wein) an der 32.000-Euro-Frage gescheitert.