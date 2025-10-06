Welthit von Brian Wilson: Jauch erlöst "Wer wird Millionär?"-Kandidaten mit richtiger Antwort 

Nicht selten wird bei "Wer wird Millionär?" nach Trivia aus der Musikwelt gefragt. In der aktuellen Folge möchte Günther Jauch, dass ein Kandidat einen Welthit von Brian Wilson benennt. Während dieser noch zögert, kennt die AZ schon jetzt die richtige Antwort.

In der "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?" gibt es besonders viel Geld zu gewinnen. Geschenkt wird den Kandidaten allerdings nichts und wie immer ist breites Allgemeinwissen gefragt. Günther Jauch (69) möchte in der neuesten Episode von einem Kandidaten wissen, hinter welchem weltberühmten Song der Künstler Brian Wilson steckt. Während der Studiogast noch grübelt, löst die AZ hier das Rätsel auf.

"Good Vibrations": Welthit von Musiker Brian Wilson gesucht

In der neuesten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" gelingt es Christopher Suhr, auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz zu nehmen. Der sympathische Kandidat kommt aus der Nähe von Hannover, wo er einen Sohn hat und als Prozessberater arbeitet.

Christopher Suhr hat an diesem Tag seinen besten Freund mit ins Studio gebracht und entscheidet sich für die Spielvariante mit vier Jokern. Souverän spaziert der Kandidat durch die Quiz-Sendung und hat bei der 16.000-Euro-Frage noch drei Joker zur Verfügung. An dieser Stelle möchte Günther Jauch von ihm wissen:

Als kreativer Kopf einer legendären Band sorgte Brian Wilson mit dem gleichnamigen Hit musikalisch für...?

A: Smoke On The Water

B: Good Vibrations

C: A Hard Day's Night

D: Sympathy For The Devil

Ärger bei "Wer wird Millionär?"-Kandidat: Mutter geht nicht ans Telefon

Zwar äußert der Kandidat zunächst, dass für ihn nur eine Antwortmöglichkeit Sinn ergebe, möchte sich aber mit dem Telefonjoker absichern. Optimistisch entscheidet sich Christopher Suhr dafür, seine Mutter anzurufen. Leider geht diese jedoch nicht ans Telefon – und ist auch unter der Ersatznummer nicht zu erreichen. Aus diesem Grund muss der Kandidat auf einen anderen Kontakt ausweichen, der ihm jedoch nicht weiterhelfen kann.

"Wer wird Millionär?": Studiogast kennt richtigen Brian-Wilson-Song

Mithilfe des Einzel-Publikumsjokers erlangt Christopher Suhr doch noch die entscheidende Erkenntnis. Ein Studiogast ist sich sicher, dass das gesuchte Lied B: Good Vibrations von "The Beach Boys" sein muss. Der Kandidat vertraut sofort und zieht mit der richtigen Lösung eine Runde und somit zur Summe von 16.000 Euro weiter.