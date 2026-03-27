Er zählt zu den ganz großen TV-Gesichtern: Mehr als drei Jahrzehnte lang führte Michael Schanze durchs deutsche Unterhaltungsfernsehen. Nun macht der 79-Jährige ein Geständnis, das so manchen Zuschauer überraschen dürfte.

Michael Schanze (79) begleitete als TV-Moderator nicht nur eine Generation: 1972 startete er mit "Hätten Sie heut' Zeit für mich?" durch. Von 1977 bis 1985 wurde er als Gastgeber der Quizshow "1, 2 oder 3" gefeiert. Sein Format "Kinderquatsch mit Michael" lief von 1991 bis 2003. Unzählige Auftritte des beliebten Entertainers, auf die er nun zurückblickt – und dabei enthüllt er einen überraschenden Fakt.

Michael Schanze gesteht: "Immer unser Problem gewesen"

Worin sind junge Erwachsene eigentlich schlechter als Senioren? Dieser Frage wird in einer neuen Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" auf den Grund gegangen. Für den Promi-Kandidaten Michael Schanze, der im Team mit Wotan Wilke Möhring (58) spielt, stehen folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl:

A: Gesichter einer anderen Altersklasse als der eigenen wiederzuerkennen

B: Stimmen eindeutig mit bekannten Personen zu verknüpfen

C: Sich Namen von Personen nach dem ersten Treffen zu merken

Michael Schanze stolpert über die letzte Antwortmöglichkeit und verrät: "Das ist ja unser Problem immer gewesen, wenn man in einer Sendung ist und hat jemanden begrüßt. Und zwei Minuten später weißt du nicht mehr, wie er heißt."

Moderator Kai Pflaume (58) ist über die Erzählung seines Kollegen verblüfft und fragt: "Ging es dir so?", woraufhin Schanze ehrlich gesteht: "Es ging mir so, ja." Bei den zahlreichen Studiogästen, die der 79-Jährige im Laufe seiner Karriere begrüßen durfte, ist das wohl aber eine verzeihliche Enthüllung.

Bei "Wer weiß denn sowas?" durfte Michael Schanze (li.) sein Allgemeinwissen beweisen. Ein kleines Geständnis hatte er auch im Gepäck. © ARD/Morris Mac Matzen

Das Team von Schanze entscheidet sich im Übrigen für Antwortmöglichkeit "A: Gesichter einer anderen Altersklasse als der eigenen wiederzuerkennen", womit es völlig richtig liegt. Letztendlich gehen Michael Schanze und Wotan Wilke Möhring sogar als Sieger der gesamten Quiz-Runde hervor – nach einem heißen Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Elton (54) und Bernhard Hoëcker (56).

Sorgen bei Michael Schanze: Münchner Mietshaus wird abgerissen

Zwar lief es im Quiz-Spiel für Michael Schanze rund, doch hat der TV-Moderator derzeit private Sorgen. Wie kürzlich bekannt wurde, wird sein langjähriges Münchner Mietshaus abgerissen und der 79-Jährige muss sich eine neue Bleibe suchen. Sollte er nicht fündig werden, schließe er auch das Altersheim nicht aus: "Das habe ich im Hinterkopf. Das ist auf alle Fälle eine Option", so Schanze. Zuerst versuche der Entertainer aber, sich auf dem umkämpften Wohnungsmarkt von München durchzusetzen.