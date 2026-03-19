Münchner Moderator vor großer Herausforderung: Michael Schanze verliert sein Haus

Bittere Nachricht für Michael Schanze. Der beliebte TV-Star muss bald sein Zuhause in München räumen. Warum ihm jetzt sogar das Altersheim droht.

Freudestrahlend schimmerte Michael Schanze (79) über die TV-Bildschirme – in den 70er- und 80er-Jahren war der Entertainer fast überall zu sehen. Der gebürtige Oberbayer moderierte beliebte Sendungen wie "1, 2 oder 3" im ZDF und feierte auch als Sänger große Erfolge. Im Laufe der 2000er zog sich Schanze jedoch immer mehr zurück. Privat erlebte er 2024 einen Tiefpunkt, als seine Lebensgefährtin Uschi Köhl (†70) verstarb. Jetzt hat der 79-Jährige erneut zu kämpfen. Sein geliebtes Zuhause wird ihm genommen.

Michael Schanze verliert Haus in München: Muss er jetzt ins Altersheim?

Der Entertainer lebt seit über 13 Jahren in einem Mietshaus mit Garten in München. Im Interview mit der Zeitschrift "Freizeit Spass" verrät Michael Schanze nun: "Die wollen das Haus abreißen. Ich muss umziehen, da ich die Kündigung bekommen habe." Der erzwungene Umzug fällt ihm nicht leicht. Er habe auf circa 200 Quadratmetern "sehr privilegiert wohnen dürfen" – das aufzugeben, sei schwer zu verdauen. Bis Ende des Jahres muss der 79-Jährige das Mietshaus verlassen. Jetzt ist Schanze auf Wohnungssuche. Ihm ist durchaus bewusst, dass er damit im stark umkämpften München vor einer großen Aufgabe steht.

Sollte Schanze nicht fündig werden, muss der Entertainer womöglich ins Altersheim: "Das habe ich im Hinterkopf. Das ist auf alle Fälle eine Option." Doch die Hoffnung, eine neue Bleibe zu finden, will er noch nicht aufgeben.

Michael Schanze im Mai 2023 mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau Uschi Köhl. © imago/Weißfuß

"Sterbehilfe finde ich durchaus eine Alternative"

Der Tod seiner Lebensgefährtin, die 2024 an einer Gehirnblutung starb, machte Michael Schanze schwer zu schaffen. Er nahm stark ab und die Trauer hinterließ seelische Narben. Dass ihm jetzt sein Haus genommen wird, ist ein zusätzlicher Schlag, den er erst mal verarbeiten muss.