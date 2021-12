Weihnachtskarte von Prinz William und Herzogin Kate versprüht Fernweh

Neues Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz William und ihren Kindern: Die Weihnachtskarte der Royals ziert dieses Jahr ein Foto aus dem privaten Urlaub.

Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) haben das Foto ihrer diesjährigen Weihnachtskarte veröffentlicht. Der Schnappschuss mit ihren drei Kindern Prinzessin Charlotte (6), Prinz Louis (3) und Prinz George (8) versprüht vor allem eines: Fernweh. Das Bild zeigt die Cambridges während ihres privaten Familienurlaubs in Jordanien - inklusive farblich abgestimmten Sommer-Outfits.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kate strahlt in einem khakifarbenen Blusenkleid mit V-Ausschnitt in die Kamera. Prinz William hielt es mit einem Poloshirt, ebenfalls in Khaki, und beigen Shorts ungewohnt leger. Auch der kleine George setzte auf ein Poloshirt im Camouflage-Muster. Prinzessin Charlotte trug hingegen ein blau-weiß-kariertes Volantkleid, während sich Prinz Louis im hellblauen T-Shirt zeigte. "Wir freuen uns, ein neues Familienbild zu teilen, das auf unserer diesjährigen Weihnachtskarte zu sehen ist", schreiben die Royals zu ihrem Post.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert