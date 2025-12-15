Weihnachten bei Monika Gruber: Warum die Feiertage zur Nervenprobe werden

Monika Gruber will im Leben auf nichts komplett verzichten. Gerade deshalb könnten die kommenden Weihnachtsfeiertage sie auf die Probe stellen...

An Weihnachten freuen sich auch die Promis auf besinnliche Stunden mit der Familie. Monika Gruber (54) pflegt ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern, Brüdern, Neffen und Nichten, mit denen sie wohl die Feiertage verbringen wird. Zwischen Plätzchen und anderen Leckereien wird Weihnachten für Gruber jedoch zur Nervenprobe. Im Gespräch mit Ex-Tennis-Profi Barbara Schett (49) verrät sie den Grund.

Schokolade und Süßes: Monika Gruber bezeichnet sich als "Suchtler"

Leckeres Essen ist für Monika Gruber in der Weihnachtszeit ein Muss, wie sie in einer aktuellen Folge des Podcasts " " erzählt. "Ein schönes Glas Wein" mache die Mahlzeit perfekt, so die Gruberin. Auf Alkohol zu verzichten, falle ihr aber nicht schwer: "Ich mache auch immer einen 'Dry January', einfach um mir zu beweisen: Ich brauche das nicht." Von Zucker und Süßspeisen die Finger zu lassen, sei für die Kabarettistin hingegen weitaus anstrengender – vor allem zu Weihnachten. "Bei meiner Schokolade, da merk ich schon, da bin ich ein Suchtler", lacht Monika Gruber. Die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage werden für Naschkatze Monika Gruber daher zur Belastungsprobe.

Ob sie sich bei Vanillekipferl, Lebkuchen und Schoko-Nikoläusen zurückhalten kann? Monika Gruber scheint hier wenig hoffnungsvoll. Wenn die Leckereien auf dem Tisch stehen, ist die Gruberin wohl die Erste, die beherzt zugreift.

Monika Gruber und ihre Mutter Magdalena im Oktober 2006. © imago/Weißfuß

"Ich finde, die Dosis macht das Gift"

Monika Gruber verzeiht sich einzelne Nasch-Attacken. Bei Alkohol will sie hingegen vorsichtiger sein: "Ich finde, die Dosis macht das Gift." Ausnahmsloser Verzicht scheint ihrer Meinung nach oftmals übertrieben. "Ich finde, das Leben ist so kurz, und ich bin so ein hedonistischer Mensch. Ich genieße gern. Ich mag gern schöne Sachen."

Mit Ex-Tennis-Profi Barbara Schett spricht Monika Gruber über ihren Süßzahn und Alkoholkonsum. © imago/GEPA pictures

Als Lebemensch präsentiert sich Monika Gruber auch bei ihren Comedy-Shows. Im Frühjahr kehrt die Kabarettistin auf die große Bühne zurück. Ihre Tour "Es huift ja nix" führt sie unter anderem auch achtmal nach München.