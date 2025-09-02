Monika Gruber: Neue Details zum Bühnen-Comeback 

Monika Gruber kehrt im Frühjahr 2026 mit einem neuen Programm auf die Bühne zurück. Die Fans sind in heller Vorfreude – jetzt verrät die Kabarettistin Details zur bevorstehenden Comedy-Tour.

Im Frühjahr 2024 beendete Monika Gruber (54) offiziell ihre Bühnen-Karriere. In der Olympiahalle in München feierte die Kabarettistin vor großem Publikum ihren Ausstand. Doch das "Servus" von der Bühne sollte nicht für immer sein. Im März dieses Jahres kündigte die Bayerin ein neues Tour-Programm für 2026 an. Die Begeisterung bei den Fans ist groß. Doch mit genauen Infos zum Bühnen-Comeback hielt sich die Gruberin bislang zurück. Jetzt verrät sie neue Details.

Monika Gruber verrät Details zum Bühnen-Comeback: "Dann sind die Termine draußen"

"Es fragen mich ständig die Leute, wann es denn die Tickets für die nächste Tour mit dem Titel 'Es huift ja nix' zum Kaufen gibt", schildert Monika Gruber in einem aktuellen Online-Posting. Während die Kabarettistin bisher dichthielt, erklärt sie jetzt per Videobotschaft: "Ab Mitte Oktober ist meine neue Homepage fertig und da stehen dann die Termine drin. Und dann ist ja auch schon Weihnachten in greifbarer Nähe. [...] Nagelt mich nicht fest auf den festen Tag, aber Mitte Oktober ist dann die neue Homepage fertig und dann sind auch die Termine draußen."

Genaues Datum steht fest: Wann startet neue Bühnenshow von Monika Gruber?

Die Gruberin betont im Instagram-Posting zudem: "Es geht los ab dem 10. März 2026." Während den Fans bereits bekannt war, in welchem Monat die Tour startet, macht Monika Gruber nun also das genaue Datum öffentlich. Bei der Kabarettistin ist die Begeisterung groß. "Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen", meint sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Monika Gruber feiert Bühnen-Comeback: Fans in heller Vorfreude

Die Fans der Gruberin feiern ihre Videobotschaft und zeigen sich völlig euphorisch. "Endlich genauere Infos", meint ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte zum Posting. Ein zweiter schreibt: "Ich komme aber so was von zur Tour" und schmückt seine Worte mit mehreren Herzaugen-Emojis aus. Weitere Kommentare wie "Cool, dass du wieder auf die Bühne gehst, juhu!" und "Fesch! Sehr fesch! Wunderbar! Freu mich auf's neue Programm!" sind zu lesen.

Hauskauf wurde Monika Gruber zum Verhängnis: Ärger wegen Schimmelbefall

Nach Monaten voller Ärger und Reue wegen eines Hauskaufs ist Monika Gruber bereit für unbeschwerte Zeiten auf der Bühne. Sie hatte ein Anwesen am Tegernsee gekauft, welches – wie sich später herausstellte – mit Schimmel befallen ist. Der Schaden ist wohl so groß, dass die Münchner Kabarettistin juristische Schritte einleitete.