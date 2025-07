Monika Gruber hat vor zwei Jahren ein Haus am Tegernsee gekauft – wie sich später herausstellte, mit Schimmelbelastung. Jetzt klagt die Münchner Kabarettistin. Dabei geht es um einen einstelligen Millionenbetrag.

Der Tegernsee ist des Münchners liebstes Ausflugsziel – für manche wird die Liebe so groß, dass etwas Eigenes am See her muss. Vor zwei Jahren hat sich wohl Kabarettistin Monika Gruber entschieden, eine Immobilie dort zu erwerben, im beliebten Rottach-Egern. Wie , entpuppte sich der Kauf am Traumsee offenbar als Albtraum. Im Keller wurden demnach Feuchtigkeit und Schimmel entdeckt. Der Schaden ist wohl so groß, dass die 54-Jährige juristische Schritte eingeleitet hat. Monika Gruber verklagt die Erbin der einstigen Verkäuferin demnach auf Rückabwicklung des Kaufvertrages. Dabei geht es laut Bericht um eine einstellige Millionensumme. Sie möchte 2,5 Millionen Euro zurückerhalten.

Gerichtstermin in München

Die Klage wird am Dienstag (15.7. – 11 Uhr ) vor dem zuständigen Landgericht München II verhandelt. Beide Seiten inklusive dreier Zeugen sollen geladen sein.