Wehmütige Katerina Jacob: TV-Star kann wegen Chemotherapie ihr Haus kaum verlassen

Vor wenigen Monaten wurden bei Katerina Jacob mehrere Knoten in der Brust entdeckt. Seither unterzieht sie sich einer Chemotherapie, die sie vor neue Herausforderungen stellt: Seit einem halben Jahr hat sie nur selten ihr Haus verlassen, denn sie darf nicht in die Sonne.

Bislang zeigt sich der Sommer 2022 von seiner sonnigen und heißen Seite, mancherorts werden Temperaturen von knapp 40 Grad erreicht. Kaum vorstellbar, bei diesem Wetter im abgedunkelten Haus eingesperrt zu sein. Genau so ergeht es aktuell Katerina Jacob. Die Schauspielerin hat in den vergangenen sechs Monaten fast nie ihre heimischen vier Wände verlassen. Sie kann den Sommer nicht genießen.

Seit sechs Monaten: Kein Sonnenschein für Katerina Jacob

Bei Katerina Jacob wurden im Februar dieses Jahres fünf Knoten aus ihren Brüsten entfernt. Dabei handelt es sich zwar nicht um Krebs, trotzdem unterzieht sie sich aufgrund einer seltenen Zellteilung vorsorglich einer Chemotherapie. Die Folgen sind unter anderem der Verlust ihrer Haare, wie die Schauspielerin im Mai offen zeigte. Die Behandlung hat aber noch einen weiteren, unerwünschten Nebeneffekt: Sie sollte sich nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

"Ich würde so gern mit Freunden draußen sitzen, aber durch die Chemo droht die Gefahr [...], dass ich unschöne Hautirritationen bekomme, die lange bleiben können", sagt Katerina Jacob im Gespräch mit "Bild". In ihrem Haus wolle sie jedoch auch keinen Besuch empfangen, wie sie erklärt: "Ich habe Sorge vor einer Ansteckung mit Corona. Das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen." Deshalb sei sie seit fast einem halben Jahr in ihrem Haus gefangen.

Katerina Jacob: Sehnsüchtiger Blick zur Sonnen-Terrasse

Wie sehr die 64-Jährige darunter leidet, macht sie mit einem Foto auf Instagram deutlich. Darauf blickt sie sehnsüchtig auf eine mit Sonnenlicht geflutete Terrasse und schreibt dazu: "Ich darf nicht in die Sonne."

Fans und Follower versuchen dem TV-Star Mut zu machen und schreiben aufbauende Kommentare wie "jeder Tag ist ein neuer Tag in Richtung Gesundheit", "nächstes Jahr lachen wir darüber" und "es geht vorbei".

Katerina Jacob konzentriert sich aber auch auf die positiven Seiten, die ihre Isolation mit sich bringt. "Ich komme jetzt zu Dingen, für die ich vorher nie Zeit hatte. Lesen oder auch kochen." Sie zeigt sich zuversichtlich, dass sie bald wieder vor der Kamera stehen kann und will im Oktober für die Serie "Anna und ihr Untermieter" drehen.