Chemotherapie! Katerina Jacob zeigt sich erstmals ohne Haare

Schauspielerin Katerina Jacob bewältigt tapfer eine Chemotherapie. Die 64-Jährige zeigt sich jetzt erstmals ohne Perücke und lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat Knoten in ihrer Brust entdeckt. Das Ergebnis: Kein Krebs, aber Ärzte diagnostizierten eine seltene Zellteilung.

"Was viele vermutet haben, ist leider eingetroffen", schreibt Katerina Jacob zu ihrem Instagram-Video. Sie spricht ganz offen über ihre Behandlung. Im Februar entfernten Ärzte fünf Knoten in ihren Brüsten. "Ja, ich bin in Chemo", erklärt die Schauspielerin jetzt über ihre vorsorgliche Behandlung.

Seltene Zellteilung: Katerina Jacob absolviert Chemotherapie

Die Tochter von Kino-Star Ellen Schwiers (†88) erklärt ihren Fans: "Ich muss da einmal die Woche hin. Für fünf Stunden. Danach geht es mir zwei Tage lang scheiße. Aber ich habe großes Glück gehabt. Wenn ich durch das Tal des Todes durch bin, kann mir nichts mehr passieren. Dann bin ich zu 100 Prozent gesund."

Fünf Knoten entdeckt: Es ist aber kein Krebs

Die Ärzte diagnostizierten, dass die Knoten zwar allesamt gutartig waren, aber sehr schnell größer wurden. "Ich habe keinen Krebs, aber nun haben die Ärzte festgestellt, dass ich an einer seltenen Zellteilung leide. Deswegen sind die Dinger sehr schnell gewachsen und haben wie verrückt gestreut. Mein Bruder hat ja an demselben Ding gelitten. Scheint durch die Familie zu gehen", sagt Katerina Jacob.

Jacobs Bruder starb in den Achtzigern mit nur 22 Jahren an Leberkrebs. Sein Tumor sei Kindskopf-groß gewesen und habe "sehr schnell metastasiert. Das könnte mir auch passieren, deshalb rieten mir die Ärzte vorsorglich zur Chemotherapie", meint die 64-Jährige.

Noch vier Chemos muss Katerina Jacobs durchstehen. "Danach werde ich mit der Atombombe beschossen. Vier Mal alle drei Wochen. Das mache ich dann aber stationär."

Katerina Jacobs: "Sonya Kraus ist mein Vorbild"

Ihr aktuelles Vorbild: Moderatorin Sonya Kraus. Die 48-Jährige kämpft aktuell gegen den Brustkrebs. Katerina Jacobs macht dies Mut: "Unglaublich, mit welcher Fröhlichkeit sie da durch geht und auch noch weiter arbeitet. Aber wir sind stark, wir können das schaffen."

Das hoffen auch ihre Fans. Katerina Jacobs will schon bald wieder für "Anna und ihr Untermieter" drehen.