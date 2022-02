Nach Schock-Diagnose: Münchner TV-Star Katerina Jacob lässt sich halbe Brust amputieren

Katerina Jacob werden fünf Knoten in ihrer Brust entfernt. Nach dem Eingriff postet sie einen eindringlichen Appell.

Wurde durch ihre Rolle in der "Bulle von Tölz" bekannt: Katerina Jacob. (Archivbild)

München - "Die letzten vier Wochen waren für mich richtig, richtig beschissen." So beginnt Schauspielerin Katerina Jacob einen sehr persönlichen und bewegenden Post bei Instagram. Die Münchnerin hatte in der Vergangenheit mit zahlreichen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Nun folgte der nächste Schock: Die 63-Jährige entdeckte fünf Knoten in ihrer Brust.

Wie " " berichtet, wurden Jacob im Münchner Klinikum Dritter Orden in Nymphenburg die Knoten entfernt und die halbe Brust abgenommen. Nach der Operation gibt sich die Schauspielerin kämpferisch - und humorvoll. Ihre "halbe Titte" sei zwar weg, aber sie sei aktuell krebsfrei.

Einen Brustaufbau will sie nicht mehr machen. "Dafür bin ich zu alt", erklärte sie dem Blatt. Vergangene Woche hatte TV-Moderatorin Sonya Kraus mit der Nachricht, dass auch sie an Brustkrebs litt und sich beide Brüste amputieren ließ, für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wie Sonya Kraus will auch Jacob mit ihrem Insta-Post andere Frauen ermutigen, rechtzeitig zur Brustkrebsvorsorge zu gehen. "Bitte, bitte, bitte geht zur Mammographie", lautet ihr eindeutiger Appell.