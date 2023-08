Wegen Sohn Alessio: Pietro Lombardi zofft sich öffentlich mit Ehemann von Ex Sarah Engels

Stress im Patchwork-Haushalt Lombardi-Engels: Auf Instagram attackiert Pietro Lombardi den Ehemann seiner Ex Sarah Engels. Bei dem öffentlichen Streit geht es um Sohn Alessio.

Hat Pietro Lombardi seinen achtjährigen Sohn Alessio etwa Gruselfilme schauen lassen? Julian Engels, der Ehemann von Pietros Ex Sarah Engels, hatte durch einen Post in seiner Instagram-Story offenbar bei manchen Fans diesen Eindruck erweckt. Doch der DSDS-Juror lässt das nicht auf sich sitzen und teilt selbst kräftig gegen den ehemaligen Fußballer aus.

Andeutung von Julian Engels: Hat Pietro Lombardi Sohn Alessio Gruselfilme schauen lassen?

"Mama und Papa sind heute etwas müde – der Große konnte nicht gut schlafen und hatte Angst, weil er ein gruseliges Video am Wochenende gesehen hat", schrieb Julian Engels an seine Follower gerichtet. Zwar erwähnte er dabei mit keinem Wort den Ex seiner Ehefrau, doch viele Fans sind sich sicher: Pietro Lombardi hat Schuld an der Misere.

Auf Instagram wehrt sich der Sänger und verurteilt den Post von Julian Engels scharf. "Das ist nicht korrekt. Wir können reden, sind alt genug", sagt Pietro in einem Clip an den Ehemann seiner Ex gerichtet. Dass ihm und seiner Freundin Laura Maria Vorwürfe gemacht werden, sie seien verantwortungslos, will er nicht unkommentiert lassen: "Ich habe dir gesagt, dass ich das nicht so stehen lassen werde, wenn die Nachrichten kommen, Julian." Dabei betont der 31-Jährige, dass er dem ehemaligen Fußballer nichts Böses wolle und ihn weiterhin schätze, vor allem wegen seines Umgangs mit Sohn Alessio.

Pietro Lombardi schimpft: "Ich brauche keine Schlagzeilen"

Die Situation verschärft sich, als Julian Engels offenbar auf die Vorwürfe reagiert. Pietro Lombardi erklärt in einem weiteren Clip: "Ich sage, lass uns kein Pingpong spielen und du spielst Pingpong. Lass es doch einfach dabei. Aber nein, du musst noch einen Text dazu schreiben, denn das letzte Wort musst du haben." Der angesprochene Instagram-Post von Sarah Engels Ehemann scheint inzwischen gelöscht, trotzdem ist der DSDS-Star wütend. Ihm sei vorgeworfen worden, Schlagzeilen zu generieren. "Ich brauche keine Schlagzeilen", stellt er klar. "Ich spiele Arena-Shows, habe treue Fans, ich brauche das nicht."

Sarah Engels schaltet sich in öffentlichen Streit ein: "Thema war bereits geklärt"

Mittlerweile hat sich auch Sarah Engels in den öffentlichen Streit eingemischt. "Diese Story von Julian heute Morgen war in keinem Fall gegen irgendjemanden gerichtet oder sollte in irgendeiner Form angreifend sein", schreibt sie in einem Statement und betont, sich für den falschen Eindruck entschuldigt zu haben. "Das Thema war also bereits geklärt. Verstehe daher nicht, wieso man das nun so in der Öffentlichkeit austragen muss oder beleidigend wird", erklärt sie weiter.

Ob damit das letzte Wort gesprochen, beziehungsweise geschrieben ist? Normalerweise präsentieren Pietro Lombardi und Sarah Engels sich als Paradebeispiel einer Patchworkfamilie. Durch den Zoff dürfte das nun erste Risse bekommen haben.