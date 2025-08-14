Dass Martin Rütter kein Fan von Julia Klöckner ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Jetzt veräppelt der Hundeprofi erneut die Bundestagspräsidentin und macht sich dabei über ihre Verbindung zu Jörg Pilawa lustig – dennoch hat die Aktion auch einen ernsten Hintergrund.

Martin Rütter und Julia Klöckner werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. In der Vergangenheit hat der TV-Hundeprofi kräftig gegen die Politikerin ausgeteilt. Jetzt macht er sich erneut über sie lustig – und knöpft sich gleichzeitig ihre Beziehung zu Moderator Jörg Pilawa vor.

Martin Rütter vs. Julia Klöckner: So hat der Zoff angefangen

Die Fehde zwischen Martin Rütter und Julia Klöckner begann bereits vor mehreren Jahren. 2020 wollte er sich mit der damaligen Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft persönlich treffen, nachdem diese viel Kritik für ihre geplante Hundeverordnung erhalten hatte. Ihre "Auslauf-Pflicht" hielt der Hundeexperte für "praxisfern, unüberprüfbar und nicht sinnvoll". Laut eigener Aussage sei Rütter von Klöckners Team ein Treffen mit der Politikerin vorgeschlagen worden. Die 52-Jährige dementierte das allerdings, was den Tierprofi wütend machte.

Seither scheint es so, als könne Martin Rütter Aussagen von Julia Klöckner nicht mehr ernst nehmen. Immer wieder poltert er gegen die heutige Bundestagspräsidentin, unterstellte ihr unter anderem in einem öffentlichen Statement: "Dass diese Frau sich nicht für Tiere interessiert, hat sie oft genug bewiesen." Und auch vor Witzen über ihr Privatleben schreckt der 55-Jährige nicht zurück. So macht er sich jetzt über ihre Beziehung mit Jörg Pilawa lustig.

Martin Rütter macht Julia Klöckner Ansage: "Hat ein Problem mit der Regenbogenflagge"

Wie enge Freunde des TV-Moderators und der Politikerin der Deutschen Presseagentur bestätigt haben, sind die beiden in einer Beziehung. Seit mehreren Wochen soll es zwischen ihnen knistern, sie wurden bereits in einem Promi-Hotspot auf Sylt gemeinsam gesichtet. Für Martin Rütter ist das ein gefundenes Fressen, um gegen Julia Klöckner zu feuern.

In seiner Instagram-Seite postete der Hundeprofi ein Foto von Julia Klöckner, welches sie vor dem Bundestag zeigt. Neben ihr ist eine Flagge gehisst, auf der das Logo des Senders Sat.1 sowie das Gesicht von Jörg Pilawa zu sehen ist. Dazu schreibt er: "Julia hat ja ein Problem mit der Regenbogenflagge und queeren Menschen. Ich denke, sie hat schon ein Alternativangebot für den Bundestag entworfen."

Mit diesem Posting macht sich Martin Rütter über die Beziehung von Julia Klöckner zu Jörg Pilawa lustig. © Instagram/martinruetter_official

Julia Klöckner über CSD-Entscheidung: "Müssen neutral bleiben"

Damit verweist Martin Rütter klar auf die Entscheidung von Julia Klöckner, im Rahmen des CSD keine Regenbogenflagge über dem Deutschen Bundestag zu hissen. Queeren Gruppen der Bundestagsverwaltung wurde eine Teilnahme an der Parade in Berlin untersagt. "Da müssen wir neutral sein, auch wenn das manchmal wehtut", begründete die Politikerin ihre Entscheidung vor wenigen Wochen.

Für Martin Rütter ist es eine Herzensangelegenheit, sich öffentlich für die LGBTQI*-Community einzusetzen. Nachdem er 2020 ein Kussfoto mit einem anderen Mann gepostet hatte, kassierte er viel schwulenfeindliche Kritik. Dazu erklärte er deutlich: "Wer heute noch ein Problem mit Homosexualität hat, ist nicht richtig auf der Tasse."